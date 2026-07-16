Dos años de prisión para el camionero que arrolló a un motorista en Zaragoza al quedarse dormido

Un camionero ha sido condenado a dos años de prisión por causar graves lesiones a un motorista tras quedarse dormido al volante e invadir el carril contrario en un accidente ocurrido en febrero de 2023 en Zuera (Zaragoza), una sentencia ya firme que llega después de que la víctima haya sido indemnizada con 475.000 euros.

La investigación realizada por el Juzgado de Instrucción número 1 de Zaragoza acreditó que el día de los hechos, el 17 de febrero de 2023, el transportista había excedido los tiempos de conducción, circunstancia que provocó que se durmiera, perdiera el control del vehículo e invadiera el carril contrario.

Como consecuencia del impacto, la víctima sufrió múltiples traumatismos que requirieron varias intervenciones quirúrgicas y un largo proceso de rehabilitación. Posteriormente, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) le reconoció la situación de incapacidad laboral debido a las secuelas derivadas del accidente.

El juicio se celebró el pasado 24 de junio de 2026. Durante la vista, el acusado reconoció los hechos y aceptó la petición de condena formulada por el Ministerio Fiscal y la acusación particular, por lo que el Tribunal de Instancia de Zaragoza le impuso una pena de dos años de prisión.

Además, ha sido condenado a un año de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores y a un año de inhabilitación especial para ejercer la profesión de transportista. La resolución judicial también suspende la ejecución de la pena de prisión durante tres años, condicionada a que no vuelva a delinquir en ese periodo.

Antes de la celebración del juicio, el abogado de la víctima, Ricardo Agóiz, adscrito a los servicios jurídicos de la Asociación El Defensor del Paciente y especialista en derecho sanitario, alcanzó un acuerdo con la aseguradora del camión para el abono de una indemnización de 475.000 euros por las secuelas físicas sufridas por el motorista, cantidad que ya ha sido satisfecha.