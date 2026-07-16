La Guardia Civil de Huesca cierra cuatro talleres ilegales de coches en Los Monegros

El Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Huesca, en el marco de las inspecciones periódicas con el fin de evitar la proliferación de talleres ilegales de reparación de vehículos, ha localizado cuatro locales de este estilo en la Comarca de Los Monegros, donde ha cesado su actividad debido a su infracción.

El pasado 12 de junio, el GIAT del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Huesca procedió a la inspección de cuatro naves en las que se reparaban vehículos a motor en dicha zona. En la primera de ellas, se sorprendió "in fraganti" a un operario reparando la pintura de varios vehículos y en las siguientes tres, también estaban trabajando con varios coches, existiendo zonas donde se realizaba acopio de piezas de los mismos.

Las cuatro naves estaban acondicionadas para la reparación de automóviles, dotadas de instrumentación y herramientas profesionales para la realización de trabajos que habitualmente realiza un taller mecánico de vehículos a motor.

Durante el operativo, los agentes comprobaron que las cuatro naves inspeccionadas no estaban dadas de alta como actividad industrial, incumpliendo las condiciones técnicas de seguridad, careciendo de las autorizaciones y licencias necesarias.

Por todo ello, los agentes del GIAT de la Guardia Civil de Huesca notificaron el cese de la actividad a los titulares de los establecimientos, confeccionando las correspondientes actas de denuncia por los incumplimientos de lo dispuesto en el Real Decreto que regula la actividad industrial y la prestación de servicio de los talleres de reparación de automóviles a la Consejería de Industria del Gobierno de Aragón en Huesca.

Igualmente, en el transcurso de una de las inspecciones, el GIAT procedió a la investigación del titular de uno de los talleres ilegales como posible autor de tres delitos contra la seguridad vial, al conducir un vehículo a motor teniendo una pérdida de vigencia del permiso de conducción por sentencia judicial, en diversas ocasiones, siendo un varón de 51 años y vecino de la comarca de Los Monegros.

El GIAT del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Huesca ha instruido las diligencias, que fueron entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia Plaza de Guardia de Huesca, debiendo el investigado personarse ante la autoridad judicial cuando sea requerido para ello.

"Con cada taller ilegal que desaparece se incrementa la seguridad vial en nuestras carreteras y se disminuye la competencia desleal, frente a los talleres que sí cumplen con la legislación y los estándares de calidad", indican desde la Guardia Civil.

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La Benemérita recomienda constatar las instalaciones dedicadas a la reparación de vehículos, la existencia de la Placa de Taller Autorizado por el Servicio de Industria de la DGA, en la que se podrá apreciar troquelado en la misma, el número de autorización, debiendo estar la placa situada en lugar visible.