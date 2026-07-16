Localizan 381 plantas de marihuana y 312 semillas ya plantadas en el domicilio de un pueblo de Teruel

La Unidad Orgánica de Policía Judicial de Teruel y el Equipo ROCA de Calamocha han localizado 381 plantas de marihuana (cannabis sativa) y 312 semillas ya plantadas en semilleros durante el registro de un domicilio de la localidad turolense de Bañón, que venía siendo utilizado para el cultivo indoor de marihuana.

El hallazgo tuvo lugar el pasado 7 de julio en el marco de una investigación que permitió descubrir en el interior de la vivienda un cultivo de cannabis, instalado en un espacio acondicionado para su producción en interior, una modalidad que suele emplear sistemas de iluminación, ventilación y climatización para favorecer el desarrollo de las plantas.

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La investigación permanece abierta y los agentes trabajan en el análisis de los indicios obtenidos durante el registro, con el objetivo de esclarecer completamente los hechos y localizar a las personas presuntamente implicadas, así como, para determinar el alcance de la actividad desarrollada y las posibles responsabilidades penales.