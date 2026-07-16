Declarados dos nuevos incendios forestales de madrugada en Huesca
Un rayo provoca otro incendio en la Peña Montañesa mientras se ha declarado otro fuego en Castanesa
La Comarca del Sobrarbe, en la provincia de Huesca, ha amanecido este jueves sorprendida por un incendio en la Peña Montañesa. Según las primeras informaciones, la causa del fuego podría haber sido un rayo porque, según han indicado desde Infoar, ha sido una noche “de actividad eléctrica por esa zona y han caído varios rayos”. Asimismo, se ha declarado un nuevo incendio forestal en Castanesa también en Huesca.
El primero de los fuegos se localiza cerca de la localidad de Oncins, en el término del Pueyo de Aragüas. Trabajan ya sobre el terreno una brigada helitransportada con su helicóptero ligero y una brigada terrestre con una autobomba del operativo INFOAR.
Sobre el incendio forestal de Castanesa, de momento, no hay más información.
**Noticia de última hora. Habrá actualización**
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