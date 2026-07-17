Máxima tensión en Luesia: "Estamos con el corazón en un puño"

El fuego se dirige desatado hacia el núcleo urbano de Luesia por la Val de Grata y la Val de Robilla. Así lo relata un vecino de Luesia, Juan Ignacio García, que está siendo testigo del rápido avance de las llamas hacia la población de las Cinco Villas. "Estamos con el corazón en un puño", cuenta en conversación telefónica con este diario pese a la dificultad de mantenerse al teléfono por los problemas de cobertura que está sufriendo la zona a cuenta del incendio.

"El núceo urbano está muy amenazado y nos preocupa que salte a la sierra de Santo Domingo, lo que sería una catástrofe natural sin parangón en Aragón. Es un paisaje protegido y tiene un valor ecológico incalculable. Es la joya de Luesia y hay que salvarla a cualquier precio", continúa Juan Ignacio García, quien detalla que a los bomberos se están sumando "muchos agricultores" y "voluntarios del pueblo" para evitar que las llamas alcancen las viviendas, al mismo tiempo que algunas explotaciones ganaderas ya se encuentran en una situación "muy comprometida".

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"Están peleando como jabatos", insiste este vecino de Luesia, quien reitera que él y sus vecinos tienen "mucho miedo" de lo que pueda pasar. A eso de las 18.30 horas, de hecho, las llamas se encontraban a un kilómetro del pueblo, apenas unos minutos después de que el Director de Extinción de Incendio, Alfonso González, haya comparecido para informar de que el fuego "está llegando" a Luesia. "Los riesgos que estamos viviendo ahora en el norte hacia Luesia y los saltos en las carreteras pueden ser potencialmente muy peligrosos", ha añadido González.