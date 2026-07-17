El TSJA expresa su "estupefacción" por el recorte en la asignación de plazas judiciales en Aragón

El pleno de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), en la reunión celebrada este viernes ha hecho una declaración institucional y ha aprobado por unanimidad expresar su "estupefacción" y "rechazo" ante la disminución de creación de nuevas plazas judiciales en Aragón, según el R.D. 559/2026, en relación a las 11 plazas inicialmente previstas.

"Se crean 7 plazas y Aragón es la única Comunidad Autónoma que sufre un recorte en el número previsto. La Sala de Gobierno exige al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, conocer los motivos de esta reducción claramente perjudicial para el servicio público de Justicia para la ciudadanía aragonesa".

La Sala de Gobierno ha acordado remitir esta declaración al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), al Gobierno de Aragón y al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y "seguiremos requiriendo las oportunas explicaciones que justifiquen este agravio comparativo hasta obtener adecuada respuesta", ha indicado.

Ya este jueves, la portavoz adjunta del PP en las Cortes, Elena Allué, exigió a Bolaños que rectifique, de manera inmediata, su decisión de conceder 7 nuevas plazas judiciales a Aragón, ya que supone "un recorte y un trato discriminatorio hacia los aragoneses". Además, recordó que todos los informes técnicos avalaban la necesidad de más plazas, por lo que ha exigido al ministro que dote a Aragón de las 11 nuevas plazas judiciales que estaban previstas.