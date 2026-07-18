Un herido muy grave en un choque entre dos camiones en la AP-2, a la altura de La Almolda

Un hombre ha resultado herido muy grave este sábado tras un accidente de tráfico registrado en la autopista AP-2, a la altura del término municipal de La Almolda (Zaragoza), al colisionar por alcance dos vehículos articulados, según ha informado la Guardia Civil. El siniestro se ha producido a las 11.20 horas, en el kilómetro 53 de la citada carretera, cuando, por causas que se investigan, un camión ha alcanzado por detrás a otro vehículo articulado.

Como consecuencia del fuerte impacto, el conductor del camión que colisionó por alcance ha sufrido heridas de extrema gravedad y ha sido trasladado al hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza.

Por su parte, la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) ha informado de que los bomberos tuvieron que intervenir para excarcelar a la copiloto de uno de los vehículos, que había quedado atrapada en la cabina tras el accidente. La mujer fue evacuada en helicóptero hasta un centro hospitalario.

La DPZ señala que el aviso del accidente se recibió sobre las 11.00 horas y movilizó a efectivos del parque de bomberos para realizar las labores de rescate.

Las imágenes difundidas por la Guardia Civil muestran la violencia del impacto. La cabina del camión que embistió al otro vehículo quedó completamente destrozada, mientras que el tráiler alcanzado sufrió importantes daños en su parte trasera.

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La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias en las que se produjo la colisión. Durante la intervención fue necesario regular el tráfico en este tramo de la AP-2 mientras trabajaban los servicios de emergencia.