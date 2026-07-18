Siete personas afectadas por inhalación de humo en un incendio en el matadero Litera Meat de Binéfar
El aviso se ha recibido a las 8.05 horas por un incendio de residuos en la industria cárnica, perteneciente al grupo italiano Pini
Un incendio declarado a primera hora de este sábado en las instalaciones del matadero cárnico Litera Meat, en Binéfar (Huesca), ha provocado al menos siete personas afectadas por inhalación de humo, según ha informado el servicio de emergencias 112 Aragón.
El aviso se ha recibido a las 8.05 horas por un incendio de residuos en la industria cárnica, perteneciente al grupo italiano Pini. Hasta el lugar se han desplazado efectivos de los Bomberos de la Diputación Provincial de Huesca, la Policía Local de Binéfar y la Guardia Civil.
Por el momento, el 112 ha confirmado que siete personas han resultado afectadas por inhalación de humo, sin que hayan trascendido más datos sobre su estado ni sobre las causas que han originado el fuego.
Los servicios de emergencia continúan trabajando en la zona para extinguir el incendio y garantizar la seguridad de las instalaciones.
**Noticia de última hora. Habrá actualización**
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