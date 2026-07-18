La UCO vuelve a señalar a una gestoría de Zaragoza en los cobros de Santos Cerdán desde Servinabar

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sigue ampliando sus informes sobre la trama de Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, que habría aprovechado su influencia política y su cercanía al Ministerio de Transportes para cobrar presuntas mordidas en la adjudicación de obra pública. Un nuevo informe de la Benemérita, de más de 160 páginas, en el que se vuelve a señalar a Mediaciones Martínez, gestoría de Zaragoza, como una de las firmas que participó en los pagos a Servinabar, desde donde luego se abonaban los pagos a Cerdán y gente de su entorno.

Los agentes de la UCO, en una investigación sigue los pagos desde la empresa vasca, matriz de la trama, hacia el exlíder socialista y su familia, encuentra la implicación de Mediaciones Martínez entre los años 2022 y 2023. Así, la Guardia Civil aglutina en un mismo concepto "los ingresos recibidos [por Servinabar] desde las sociedades Construcciones Excavaciones Erriberri SL, Mediaciones Martínez SL y Mercados Centrales de Abastecimiento SA". Según los agentes que elaboran este informe, esta agrupación se corresponde a unas diligencias previas que ya estaban en investigación y que también unieron en la misma fórmula a las tres empresas.

Según los datos que maneja la Guardia Civil, las tres sociedades ingresaron en Servinabar "en los años 2022 y 2024 un total de 214.416,19 euros". La Benemérita destaca que esa cantidad supone "un 2,48% del total" ingresado por la empresa de Antxon Alonso durante esos ejercicios. La UCO no precisa, por contra, cuál fue la cantidad que cada una de las empresas ingresaron en las cuentas de Servinabar.

Los ingresos que habría aportado el tridente Erriberri-Mediaciones Martínez-Mercados Centrales de Abastecimiento están muy lejos de Acciona, que la UCO considera que en los ejercicios analizados llegó a suponer el 87% de los ingresos de Servinabar. Casi un 5% en préstamos, un 3,46% que se califican como "otros" y un 1,68% de Sapa Operaciones son otros de los porcentajes. Se cuela otro aragonés, Juan Sumelzo, que habría abonado el 0,14% de los ingresos de la empresa central de la trama en la que se señala al exsecretario de Organización del PSOE.

Otras menciones aragonesas

Otra de las empresas que menciona la UCO en esta recopilación de pagos a Servinabar es Reciclaje Aragonés, una filial del Grupo López Soriano. La Guardia Civil detecta que la firma aragonesa hizo un pago de 59.119,39 euros a la empresa de Antxon Alonso, en torno a un 0,7% de todos los ingresos analizados de la firma, según los registros de la Unidad Central Operativa. Este pago ya fue investigado en diciembre de 2025 y Reciclaje Aragonés señaló a los medios de comunicación que correspondía al pago de un par de facturas por unos trabajos de reparación de tuberías en el polígono PTR de Zaragoza.

Por último, vuelve a escena Next Generation Caliope Innova SL, una empresa con papel protagonista en la trama Forestalia, que roza a la del grupo Hirurok y del exsecretario de Organización del PSOE. Next Generation Caliope Innova aparece por sus administradores y representantes, que fueron en un primer momento los hermanos Roberto y Eduardo Pérez Águeda, señalados como "testaferros" de Fernando Samper, fundador del gigante aragonés de las renovables, por la propia Guardia Civil en anteriores informes.

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"Se ha observado que desde el 23 de septiembre de 2022 al 19 de noviembre de 2025 fue administrada por Antxon Alonso", precisa la UCO en el análisis, antes de comentar que "el predecesor" del socio de Santos Cerdán fue Eduardo Pérez Águeda, que asumió la administración "desde la constitución de la empresa" y hasta que asumió el control Alonso.