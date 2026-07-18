Vecinos de Montañana denuncian siete intentos de okupación en solo una semana

Algunos vecinos del barrio rural de Montañana se encuentran en pie de guerra tras denunciar en los últimos días siete intentos de okupación en viviendas de su núcleo urbano. Así lo han trasladado a este diario varios vecinos que manifiestan una sensación de "inseguridad total" por esta situación a la que están haciendo frente a lo largo de esta misma semana, aunque también se remontan unos cuantos meses atrás para hacer constar otros cuatro intentos de okupación. En cualquier caso, se han podido abortar todas estas usurpaciones ilegales gracias a la rápida actuación vecinal a la hora de llamar a la Policía.

Es la estrategia que han adoptado los vecinos de Montañana según explican varios de ellos, ya que han creado un grupo de WhatsApp en el que van informando puntualmente de las novedades. De esta forma llaman al 091, la Policía Nacional se persona en el lugar de los hechos y se procede al desalojo del inmueble, tal y como sucedió a las 13.30 horas de este martes, 14 de julio, en una dirección que omite este diario para evitar un efecto llamada. Una intervención confirmada por fuentes oficiales de la Jefatura Superior de Policía de Aragón.

"Un problema grave"

"Es un problema grave en el barrio", lamentan estos mismos vecinos, quienes han solicitado a la alcaldesa, Mariví Berrueta, la celebración de un Pleno Extraordinario, además de haberse concertado ya una reunión con la asociación de vecinos. Al respecto, Berrueta hace un llamamiento a la "prudencia", ya que considera que esta situación se debe abordar primero con la comisaría de Arrabal, las dependencias policiales a las que está adscrito este barrio rural. "Tampoco debemos crear una alarma y que la gente viva asustada", continúa la regidora.

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Sobre esta situación, la alcaldesa del barrio rural de Montañana recuerda que el antiguo espacio de alcaldía se encuentra okupado desde el año pasado, por lo que en el mes de junio de 2025 ya interpusieron la pertinente denuncia, a la que se sumó esta semana una segunda denuncia. Es su comparecencia en la comisaría de Arrabal también aprovechó para dar cuenta de estos intentos de okupación, aunque será la próxima semana cuando se aborde la cuestión con uno de los responsables.