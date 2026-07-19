A prisión por atracar a una mujer de 77 años en Zaragoza

Mohamed B. B. es un ladrón multirreincidente que ha sido detenido hasta tres veces en el último mes, pero se ha visto obligado a tomarse un descanso durante un tiempo. Y el motivo es evidente: su ingreso en la cárcel de Zuera. Porque la Policía detuvo a este argelino de 33 años por un atraco cometido este martes en la calle Cereros, en el barrio del Gancho. En esta ocasión se cobró como víctima a una mujer de 77 años a quien arrebató del cuello una cadena, la cual se pudo recuperar una vez que fue detenido a los pocos minutos.

Son unos hechos que tuvieron lugar en torno a las 13.00 horas de este martes, 14 de julio. En la calle Cereros abordó a una mujer de avanzada edad y le enganchó la cadena del cuello, tal y como pudo observar un viandante que salió en su persecución hasta el punto de que pudo interceptarle en las inmediaciones. Allí le retuvo mientras se daba el aviso a la sala del 091, desde donde se activó una dotación de la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Jefatura Superior de Policía de Aragón, cuyos efectivos procedieron a la detención de este individuo.

Ingreso en prisión

Es un atestado que ha instruido el Grupo de Policía Judicial de la comisaría de Centro, cuyos efectivos le pusieron este jueves, 16 de julio, a disposición judicial. En el Juzgado de Guardia, el representante del ministerio fiscal solicitó su ingreso en prisión habida cuenta de su reiteración delictiva y así lo estimó el titular de la Plaza número 10 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Zaragoza.

Noticias relacionadas

Hace práctiamente un mes, el 17 de junio, la Policía detuvo a un joven argelino de 22 años que asaltó a un anciano de 81 años para robarle un anillo y una cadena en la calle Pedro Joaquín Soler. Son unos hechos que tuvieron lugar en torno a las 14.50 horas. Al recibirse la llamada en la sala del 091, varias dotaciones de la Brigada de Seguridad Ciudadana se desplazaron rápidamente hasta el lugar de los hechos, donde varios viandantes habían interceptado a este ladrón, quien al día siguiente quedó en libertad.