Aluvión de rescates en el Pirineo aragonés: esguinces de rodilla, picaduras y cansancio

La Guardia Civil ha informado este domingo de los rescates efectuados por los especialistas del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) a lo largo de esta semana, afortunadamente, sin víctimas mortales. El jueves, 16 de julio se recibió un aviso a las 00.05 horas en el que se comunicaba que dos escaldores, mientras realizaban la actividad en la vía de escalada “Mal de altura” (Tella), debido a un enganche de cuerdas durante el descenso, no podían continuar con la actividad. Se trata de dos varones de 38 y 40 años y vecinos de la provincia de Lérida.

A las 12.50 horas, se recibió aviso en el que se comunicaba que un senderista, mientras realizaba la actividad en la zona del Ibón de los Asnos (Panticosa), se había quedado enriscado en una zona expuesta, no pudiendo continuar con la actividad. Se trata de un hombre de 76 años y vecino de Zaragoza. A las 17.15 horas se recibió aviso en el que se comunicaba que una senderista, mientras realizaba la actividad en las inmediaciones de la Estación de esquí de Astún (Collado de Astún), se había torcido el tobillo. Se trata de una mujer de 62 años y vecina de Navarra.

Sábado 18 de julio

A las 07.23 horas se recibió aviso en el que se comunicaba que un senderista, mientras realizaba la actividad en la zona del Ibón Chelau (Fanlo), mientras descendía la cima de Monte Perdido, sufrió un esguince de rodilla. Se trata de un hombre de 30 años y vecino de Talavera de la Reina (Toledo). A las 13.00 horas se recibió aviso en el que se comunicaba que un senderista, mientras realizaba la actividad en el sendero PR-HU091-A Vuelta al Pico Pacino (Sallent de Gállego), sufrió una picadura de ofidio desconocido en el gemelo. Se trata de un hombre de 53 años y vecino de la provincia de Vizcaya.

A las 12.00 horas se recibió aviso en el que se comunicaba que un senderista, mientras realizaba la actividad en la zona de Llanos de la Larri-Valle de Pineta (Bielsa), estaba sufriendo una crisis convulsiva. Se trata de un hombre de 65 años y vecino de Barcelona. A las 14.30 horas se recibió aviso en el que se comunicaba que siete senderistas, mientras realizaban la actividad en la vía Rusell al Pico Collarada (Canfranc), uno de ellos, tras un tropiezo se había luxado el hombro. Se trata de siete varones, todos de 21 años y vecinos de las provincias de Guipuzcoa, Álava y Navarra.

Más rescates del sábado

A las 15.00 horas se recibió aviso en el que se comunicaba que un corredor de montaña, mientras realizaba la actividad en la carrera de montaña Gran Trail Aneto-Posets, en la zona del collado de Salenques (Benasque), no podía continuar la actividad debido al agotamiento. Se trata de un hombre de 44 años y vecino de Paterna (Valencia). A las 15,00 horas, se recibió aviso en el que se comunicaba que una montañera, mientras realizaba la actividad en el pico Garmo Negro (Panticosa), había sufrido una rotura de fibras en el cuádriceps. Se trata de una mujer de 46 años y vecina de Valencia.

A las 15.15 horas, se recibió aviso, en el que se comunicaba que tres montañeros, mientras realizaban la actividad en Lo Pas de la Savina (Estopiñán del Castillo), se encontraban realizando la vía ferrata, por falta de atención e inexperiencia, uno de ellos se lesionó las manos. Se trata de una mujer de 53 años y sus hijos de 20 (herido) y 14 años y nacionalidad holandesa. A las 17.30 horas, se recibió aviso en el que se comunicaba que un brigadista voluntario de extinción de incendios, mientras realizaba la actividad en la Peña Montañesa (Laspuña), sufría agotamiento y estado de semiinconciencia. Se trata de un hombre de 27 años y vecino de la comarca del Sobrarbe.

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A las 18.00 horas, se recibió aviso en el que se comunicaba que un corredor de montaña, mientras realizaba la actividad en la carrera de montaña Gran Trail Aneto-Posets, en la zona de Pleta de Llosas (Benasque), estaba agotado, no pudiendo continuar. Se trata de un hombre de 42 años y vecino de Madrid. A las 19.00 horas, se recibió aviso en el que se comunicaba que un corredor de montaña, mientras realizaba la actividad en la carrera de montaña Gran Trail Aneto-Posets, en la zona de Pleta de Llosas (Benasque), había sufrido un esguince de tobillo. Se trata de un hombre de 37 años y vecino de Zaragoza.