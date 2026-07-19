Azcón, sobre el incendio de las Cinco Villas: "Hoy es el primer día que respiramos"

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha lanzado este domingo un mensaje de optimismo ante la evolución del incendio forestal de Orés, el cual ya ha calcinado más de 14.000 hectáreas en la Comarca de las Cinco Villas. "Hoy es el primer día que respiramos. Hoy es el primer día que el incendio tiene una pinta distinta de la que ha tenido estos días. No solo no hay fuego, sino que se ven pocas columnas de humo, aunque eso no quiere decir que vayamos a bajar la guardia", ha afirmado Azcón desde el Puesto de Mando Avanzado (PMA) instalado en Farasdués, desde donde ha seguido la reunión del Cecopi que se ha celebrado a las 09.30 horas.

"Estamos en el proceso de perimetrar ya el incendio. Anoche, el número de hectáreas apenas aumentó (...) Es evidente que si no se producen situaciones inesperadas, el incendio va a ir evolucionando hacia la normalización", ha continuado el presidente autonómico, quien ha adelantado que el número de efectivos que forman parte del dispositivo podría reducirse en el caso de que la situación continúe mejorando a lo largo de esta jornada. También ha querido subrayar que los núcleos urbanos de los pueblos evacuados han sido defendidos "extraordinariamente". "Y eso hace que no tengamos que lamentar muchos más daños de los que por desgracia han ocurrido", ha señalado Azcón.

Ayudas a la zona

Ante la mejora de la situación, el presidente del Gobierno de Aragón también ha adelantado que la Consejería de Presidencia de Mar Vaquero ya está realizando los primeros trámites para la declaración de zona catastrófica. Y respecto a la vuelta a casa de los vecinos desalojados de Orés, Asín, Malpica de Arba, Luesia y Uncastillo ha insistido en que debe hacerse "dentro de las máximas medidas de seguridad". "Son decisiones que van a tomar los profesionales de Protección Civil y de la dirección de extinción del incendio", ha manifestado.

Junto a él también ha comparecido el Director Técnico de Extinción, José González, ha concretado que la superficie afectada asciende en estos momentos a 14.400 hectáreas una vez que se ha podido precisar el terreno afectado de la mano del satélite. "Hay islas que están sin quemar y que habrá que vigilar para que el incendio no se reavive en su interior, pero la prioridad era consolidar el perímetro", ha relatado González, quien confía en "una posible estabilización" una vez que se analice la situación de cada uno de los sectores. "Lo que hemos visto es bastante alentador y positivo respecto a lo que teníamos en días anteriores", ha dicho.

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Sobre las condiciones meteorológicas previstas para este sábado, el Director Técnico de Extinción ha detallado vientos cambiantes, a lo largo del mediodía, bastante "cambiantes". "Nos dará problemas, pero dado el estado actual, los peligros son menores que en los días anteriores", ha aclarado González.