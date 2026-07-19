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La Guardia Civil investiga la muerte de un temporero en La Almunia de Doña Godina

Archivo - Un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial.

Archivo - Un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial. / GUARDIA CIVIL - Archivo

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El Periódico de Aragón

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Zaragoza

Un temporero ha sido hallado muerto este domingo por la mañana en una vivienda de La Almunia de Doña Godina. Por el momento se desconocen las causas del fallecimiento, cuya investigación corre a cargo de la Guardia Civil, si bien también han intervenido agentes de la Policía Local. El cadáver se ha encontrado en un piso de la calle Barriocurto, adonde se ha desplazado también la comitiva judicial del Juzgado de este mismo municipio, cabecera comarcal de Valdejalón.

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