Detenidos cinco menores por otra agresión grupal en Huesca

La Policía Nacional ha detenido en Huesca a cinco menores por una cuarta agresión vinculada al mismo grupo investigado por cometer agresiones grupales.

Según ha informado la Policía, la víctima denunció que fue agredida el pasado 17 de julio por varios menores durante la madrugada del 11 de julio en la calle San Lorenzo cuando, junto a su mujer, les recriminó para evitar que continuaran agrediendo a un joven

Los menores dirigieron entonces la agresión hacia este matrimonio, ocasionándole al hombre una fractura de costilla y daños dentales. Tras la agresión, huyeron corriendo del lugar.

El Grupo de Policía Judicial inició la investigación, realizó el visionado de varias imágenes que registraron la agresión e identificó a los cinco menores implicados en la agresión, que fueron detenidos durante la mañana del día 17.

Tras prestar declaración en dependencias policiales en presencia de sus representantes legales, pasaron a disposición de Fiscalía de Menores y quedaron en libertad vigilada con prohibición de aproximarse a calles del centro de Huesca, así como orden de alejamiento y comunicación de la víctima.