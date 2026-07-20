La Guardia Civil detiene en Zaragoza a dos personas que robaban medicamentos para venderlos de forma ilegal

La Guardia Civil ha llevado a cabo una investigación que ha finalizado con la detención de dos personas como presunta autora y cómplice de un supuesto delito continuado de hurto y un delito contra la salud pública en la provincia de Zaragoza. Además, se ha procedido a la investigación de otras 6 personas, de diferentes provincias, por un supuesto delito de receptación de medicamentos.

La investigación se inició en noviembre de 2025 cuando se tuvo conocimiento de la posible comisión de un supuesto delito continuado de hurto en una empresa farmacéutica, de la provincia de Zaragoza, al notar la falta de productos desde hacía varios meses. De inmediato, una patrulla de la Guardia Civil se personó en el lugar sorprendiendo in fraganti a una empleada sustrayendo 21 cajas de medicamentos, por un valor de 9450 euros.

Tras las numerosas gestiones llevadas a cabo por parte de los especialistas de la Guardia Civil, se pudo determinar que esta mujer accedía sin autorización a una zona restringida, poco antes de finalizar su jornada laboral, para sustraer los productos y después venderlos, de forma ilegal, en plataformas de venta, fuera del control sanitario, existiendo un evidente riesgo contra la salud pública.

Durante el registro practicado en el domicilio los agentes localizaron más de 11.000 euros en efectivo, de los cuales 10.000 euros se encontraban en un sobre oculto en un cajón y 11 cajas de otro medicamento sujeto a prescripción médica, las cuales se pudo acreditar que también habían sido sustraídas.

Gracias al estudio de los indicios obtenidos durante la investigación, se pudo relacionar a una segunda persona que también estaría implicada en estos hechos y que actuaría en connivencia con la primera para poder efectuar la venta de los medicamentos. Así mismo, se verificó que el total de los productos sustraídos ascendían a un total de 478 cajas de medicamentos, tratándose de medicación que se usa para la pérdida de paso, con un valor aproximado de 166.253 euros.

Por estos hechos, se procedió a la detención de dos personas, una mujer de 34 años de edad y vecina de Zaragoza como presunta autora de un supuesto delito continuado de hurto y otro contra la salud pública, y un varón de 40 años de edad, como presunto cómplice de un supuesto delito continuado de hurto y presunto autor de un delito contra la salud pública. Tras pasar a disposición judicial quedaron en libertad.