La Audiencia de Zaragoza absuelve a un vecino de Torrijo de la Cañada acusado de empadronar a una mujer a cambio de sexo

La Audiencia Provincial de Zaragoza acaba de absolver a un vecino de Torrijo de la Cañada a quien una mujer acusaba de agredirle sexualmente a cambio de empadronarle en este municipio de la comarca Comunidad de Calatayud. Y el tribunal exonera al magrebí H. H. al subrayar en la sentencia que la denunciante -también magrebí- se puso en contactó con él a través de Facebook para conseguir empadronarse en España, a lo que él accedió, "si bien le indicó que quería mantener relaciones sexuales, a lo que ella estuvo conforme". Por eso no consta que fuera "forzada ni amenazada".

Así lo defendió el acusado en el juicio celebrado el martes, 16 de junio, en la Audiencia Provincial de Zaragoza, donde afirmó que las relaciones sexuales que ambos mantuvieron siempre fueron "consentidas". "Y en los mensajes se ve que le gustaba tener sexo conmigo", expuso este varón en alusión a las capturas de pantalla aportadas por su abogada, Désirée Palacín, quien defendió la absolución de su cliente ante el tribunal adscrito de la Sección Sexta, presidido por el magistrado Mauricio Murillo.

Argumentos del tribunal

"No podemos considerar que fuera forzada a mantener relaciones sexuales contra su voluntad, ya que la idoneidad o la contraprestación de mantener relaciones sexuales a cambio de facilitar un empadornamiento no se considera suficiente como para entender que el consentimiento no fuer idóneo para mantener relaciones sexuales entre personas mayores de edad", razona el tribunal sentenciador, el cual también se basa en la prueba pericial. "Las erosiones que se evidencian son compatibles con marcas derivadas de una relación amorosa, en concreto se indican 'chupetones'", abunda la Sala.

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Por todo ello, la Fiscalía solicitó diez años de cárcel por un delito de agresión sexual y el pago de una multa de 300 euros a razón de cinco euros al día durante dos meses por un delito de leve de lesiones. La indemnización ascendía a 6.000 euros. La causa la ha dirigido la Plaza número 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Calatayud, partido judicial al que pertenete el municipio de Torrijo de la Cañada.