El incendio de Ejulve (Teruel) mejora su evolución tras quemar 1.400 hectáreas y dejar 266 evacuados

Aragón vive entre fuegos. El último, el declarado este lunes por la noche en Ejulve, en la comarca de Andorra-Sierra de Arcos (Teruel). Con cerca de 1.400 hectáreas calcinadas en un día, la mayoría masa forestal y monte bajo, y unos 30 kilómetros de perímetro, el incendio se mantiene activo aunque ha frenado su propagación y está “en bastantes mejores condiciones que este lunes”.

Así lo trasladó este martes el consejero de Interior y responsable último de Emergencias en Aragón, Roberto Bermudez de Castro, al término del CECOPI del final del día. “Esto es debido a que ha habido una tormenta por la tarde que ha ayudado bastante lo que es la evolución del incendio”, indicó.

Pese a ello, se mantienen desalojadas tres masías de la zona y las poblaciones de Molinos ylas pedanías de La Cañadilla y Cirujeda, que fueron evacuadas progresivamente este martes pro precaución. En preaviso se mantienen Cuevas de Cañart, Ladruñán y Dos Torres de Mercader, y a los vecinos les viene a la cabeza un recuerdo: aquel julio de 2009 en el que las llamas se llevaron por delante unas 7.000 hectáreas. La zona fue la misma, pero los medios muchos menos, dicen lugareños y mandatarios.

La evolución del fuego

Este martes por la mañana, la comarca de Andorra-Sierra de Arcos amaneció con la atención puesta en el incendio de Ejurve. Las llamas habían corrido desde el punto en el que se originó el fuego, en el puerto de Majalinos, hacia Cuevas de Cañart. Según explicó desde el Puesto de Mando Avanzado (PMA) el director de extinción, Felipe Rosado, este foco en los sectores 3 y 4 se pudo “contener” durante la mañana, y un cambio en la dirección del viento redirijo el fuego y “lo que era la cola se convirtió en la cabeza”. Este nuevo comportamiento hizo que el fuego ampliara la superficie quemada.

Para tratar de contener el avance de las llamas, y con una “inestabilidad del viento” a la que por la mañana hicieron referencia desde el PMA tanto el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, como el consejero de Medio Ambiente y Turismo, Luis Biendicho, se reorganizaron los distintos operativos y se ampliaron los medios. Rosado indicó que este reajuste, sumado al amainar del viento y una ligera lluvia que empezó a caer sobre la zona algo antes de las 17.00 horas, sirvió para aumentar la humedad y frenar el avance del fuego.

Sin embargo, a última hora de este martes, seguía sin darse por controlado y Rosado insistió en la cautela. “Hay que persistir en el trabajo nocturno para asegurar el incendio”, sostuvo. Sobre todo, si se tiene en cuenta que la previsión climatológica es “de condiciones muy favorables para la propagación” de las llamas, ya que se espera “un viento suroeste seco y con rachas fuertes” y hay una nueva ola de calor. “Por eso tenemos que mantener un poco la cautela y todo el trabajo que hemos desarrollado hoy, consolidarlo esta noche y mañana volver a evaluar cómo estamos”, insistió.

También por precaución, continúan evacuados este miércoles 266 vecinos de la zona. Sara Pelegrín, técnica de Protección Civil, concretó que, de estos, en torno a 16 fueron de las Cuevas de Cañart y Cirujeda, y 11 de ellos fueron realojados en el albergue de Aliaga. Allí pasarán este martes su primer noche fuera de casa. Sin embargo, para la población de Molinos será ya la segunda, ya que 250 habitantes fueron evacuados a medianoche.

De los evacuados de Molinos, la mayoría personas mayores, 102 pasaron la noche del lunes al martes en el pabellón de Alcorisa, y otros dos lo hicieron en el albergue. Pero según indicó Pelegrín este segundo día descansarán en el albergue después de un “intenso” trabajo para que “obtuvieran mayor confort”. De esta forma, solo 30 dormirán en el pabellón este martes. Varios desalojados compartieron con este diario que el descanso fue poco por la sensación de incertidumbre, las altas temperaturas y el estar fuera de casa. Con todo, se mostraron muy agradecidos al trato recibido, que describieron como “bueno”.

Además de los desalojos, el avance del fuego obligó a cortar la circulación en la carretera A-1702 entre los puntos kilométricos 10 y 27, y también la A-2403 entre los PK 38 y 24, de Ejulve al cruce con la TE-49. El acceso a ellas está prohibido hasta nuevo aviso.

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Medios desplazados y colaboración de los vecinos

Este martes por la noche continuarán los trabajos de extinción del fuego de Ejulve, en el que trabajan medios de Infoar (dispositivo de prevención y extinción de incendios forestales del Gobierno de Aragón), del Miteco (Gobierno de España), de otras comunidades autónomas como Valencia o Murcia, entre otros operativos. También colabora la UME (Unidad Militar de Emergencia) y se mantiene en Situación Operativa 2 - Nivel 2 de Protección Civil. También vecinos de la zona, en su mayoría agricultores, han colaborado en las labores de extinción, siempre guiados por los profesionales. “Ellos en temas de seguridad nos dan dos mil vueltas, son profesionales y saben mucho más, y en conocimiento del terreno nosotros les ayudamos. Les indicamos por dónde pueden atajar, por dónde moverse… Mi experiencia es que hay una muy buena colaboración", comparte Raúl Calatayud, trabajador del sector.