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Última hora del incendio de Ejulve (Teruel), en directo: desalojado el pueblo de Molinos y varias masías

La superficie afectada asciende a 1.000 hectáreas

Las llamas siguen calcinando Aragón: un nuevo incendio se declara en Ejulve

Las llamas siguen calcinando Aragón: un nuevo incendio se declara en Ejulve

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David Chic

Jorge Bueno

Aragón sigue afrontando uno de los veranos más complejos que se recuerdan en términos de incendios forestales. Con el gran foco de las Cinco Villas todavía sin controlar, el operativo de extinción de la comunidad trabaja desde las 17.45 horas de este lunes en un nuevo fuego declarado en el término municipal de Ejulve, en la comarca de Andorra-Sierra de Arcos.

A última hora y ante su avance, se ha activado la Unidad Militar de Emergencias y el municipio de Molinos ha tenido que ser desalojado junto a tres masías de la zona. El incendio se encuentra en nivel 2. Además, se está extremando la vigilancia por si fuera necesario evacuar algún municipio, según fuentes de la DGA.

En las labores de extinción intervienen también cuatro medios aéreos, tres brigadas helitransportadas, seis brigadas terrestres, siete autobombas y un bulldozer. El fuego permanece activo se estima que ya han ardido 1.000 hectáreas.

En estos casos, la rápida respuesta es fundamentar para controlar el perímetro antes de que supere la capacidad de extinción. Las tareas de contención seguirán durante todo el martes con más capacidad de ataque desde el cielo.

La preocupación entre los vecinos es importante. La concejal Pilar Martín evidencia que el peligro aún está por llegar. "La cosa está regular tirando a mal", resume, pues el frente avanza en dirección de Cañizar del Olivar. El Gobierno de Aragón ha confirmado que se ha cortado la circulación en la carretera A-1702 entre los puntos kilométricos 10 y 27.

La zona en la que se han declarado las llamas, en el puerto de Majalinos, ya se vio afectada por uno de los grandes incendios forestales de la comunidad. En aquel momento quedaron calcinadas casi 7.000 hectáreas en julio de 2009 y con el paso de los años ha sido recuperada con una nueva cubierta vegetal. En este momento la actividad de extinción se centra en proteger las masías que se encuentran en el área de avance del fuego, según ha destacado el consejero de Medio Ambiente, Luís Biendicho. "El fuego avanza con rapidez porque es una zona reforestada", ha señalado el responsable del Ejecutivo.

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Durante la noche han trabajado el operativo terrestre ya desplegado y, de cara a este martes, está prevista la incorporación de un avión bombardero con base en Caravaca y dos aviones de carga en tierra, que reforzarán los medios aéreos y terrestres ya movilizados.

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