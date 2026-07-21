Última hora del incendio de Ejulve (Teruel), en directo: desalojado el pueblo de Molinos y varias masías

Aragón sigue afrontando uno de los veranos más complejos que se recuerdan en términos de incendios forestales. Con el gran foco de las Cinco Villas todavía sin controlar, el operativo de extinción de la comunidad trabaja desde las 17.45 horas de este lunes en un nuevo fuego declarado en el término municipal de Ejulve, en la comarca de Andorra-Sierra de Arcos.

A última hora y ante su avance, se ha activado la Unidad Militar de Emergencias y el municipio de Molinos ha tenido que ser desalojado junto a tres masías de la zona. El incendio se encuentra en nivel 2. Además, se está extremando la vigilancia por si fuera necesario evacuar algún municipio, según fuentes de la DGA.

En las labores de extinción intervienen también cuatro medios aéreos, tres brigadas helitransportadas, seis brigadas terrestres, siete autobombas y un bulldozer. El fuego permanece activo se estima que ya han ardido 1.000 hectáreas.

En estos casos, la rápida respuesta es fundamentar para controlar el perímetro antes de que supere la capacidad de extinción. Las tareas de contención seguirán durante todo el martes con más capacidad de ataque desde el cielo.

La preocupación entre los vecinos es importante. La concejal Pilar Martín evidencia que el peligro aún está por llegar. "La cosa está regular tirando a mal", resume, pues el frente avanza en dirección de Cañizar del Olivar. El Gobierno de Aragón ha confirmado que se ha cortado la circulación en la carretera A-1702 entre los puntos kilométricos 10 y 27.

La zona en la que se han declarado las llamas, en el puerto de Majalinos, ya se vio afectada por uno de los grandes incendios forestales de la comunidad. En aquel momento quedaron calcinadas casi 7.000 hectáreas en julio de 2009 y con el paso de los años ha sido recuperada con una nueva cubierta vegetal. En este momento la actividad de extinción se centra en proteger las masías que se encuentran en el área de avance del fuego, según ha destacado el consejero de Medio Ambiente, Luís Biendicho. "El fuego avanza con rapidez porque es una zona reforestada", ha señalado el responsable del Ejecutivo.

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Durante la noche han trabajado el operativo terrestre ya desplegado y, de cara a este martes, está prevista la incorporación de un avión bombardero con base en Caravaca y dos aviones de carga en tierra, que reforzarán los medios aéreos y terrestres ya movilizados.

Labores de extinción El incendio se encuentra en una situación operativa 2 nivel 2 y el puesto avanzando de mando (PMA) está camino a la población de Ejulve. La Unidad Militar de Emergencias (UME) fue activada ante el avance, desde el lunes, de las llamas, que también han obligado a desalojar tres masías de la zona. En concreto, se han movilizado las unidades del Cuarto Batallón de Intervención, que ya han partido de la Base Aérea de Zaragoza. En las labores de extinción participan cuatro medios aéreos, tres brigadas helitransportadas, seis brigadas terrestres, siete autobombas y un bulldozer, además de recursos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Está previsto que un avión bombardero trabaje plenamente durante la jornada del martes, junto con dos aviones de carga en tierra que también estarán completamente activos.

1.000 hectáreas afectadas El fuego, que se originó ayer por la tarde, ha ido avanzando con el paso de las horas hasta calcinar 1.000 hectáreas. Los datos se irán confirmando en las próximas horas cuando se pueda sobrevolar la superficie afectada.

Ubicación de las personas desalojadas El Gobierno de Aragón ha habilitado el pabellón de Alcorisa para las personas desalojadas de Molinos.

Activada la UME ante el avance del incendio La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha sido activada ante el avance del incendio forestal declarado en el término municipal de Ejulve, en la provincia de Teruel, que ha obligado a desalojar tres masías de la zona y el municipio de Molinos. En concreto, se han movilizado las unidades del Cuarto Batallón de Intervención, que ya han partido de la Base Aérea de Zaragoza. Según informa INFOAR, se está extremando la vigilancia por si fuera necesario evacuar algún municipio. El Nivel de Alerta 2 se ha activado esta madrugada.