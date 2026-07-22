Operación antidroga en la provincia de Huesca: 19 detenidos, 1,7 kilos de cocaína y 44,8 kilos de hachís

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico de drogas en la provincia de Huesca en una operación que ha culminado con la detención de 19 personas y la investigación de otra y la intervención de 52 kilos de distintas sustancias estupefacientes y casi 163.000 euros en efectivo.

La investigación, desarrollada por el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Comandancia de la Guardia Civil de Huesca en el marco de la operación ‘Stadyo’, se inició a finales de 2025 a raíz de la detención de dos personas relacionadas con el tráfico de drogas en la comarca del Sobrarbe.

Según ha informado la Guardia Civil, las primeras pesquisas permitieron identificar a estos dos presuntos distribuidores que disponían de una red de distribución que abastecía a diferentes puntos de la provincia de Huesca.

Con el avance de las investigaciones, se localizó a otro integrante en la comarca del Somontano y se pudo reconstruir la cadena de suministro hasta dos municipios de las provincias de Barcelona y Lleida, desde donde llegaban las partidas de droga destinadas a su distribución a gran escala.

Asimismo, los agentes identificaron a varios vendedores que actuaban en distintos puntos de la provincia de Huesca y a un grupo que realizaba tareas de contravigilancias para alertar de la presencia de controles policiales durante los transportes de la droga.

Por ello, el pasado 14 de julio la Guardia Civil desplegó un amplio dispositivo con la participación de efectivos de los GRS, USECIC’s de las Comandancias de la Guardia Civil de Huesca, Zaragoza, La Rioja y Navarra, además del Servicio Cinológico de la Comandancia de Huesca y Zaragoza, y apoyos de Seguridad Ciudadana de las Comandancias de Huesca, Lérida y Barcelona.

Estos efectivos practicaron de forma simultanea ocho registros domiciliarios en las tres provincias.

Como resultado de la operación fueron detenidas 19 personas e investigada una más por presuntos delitos de tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal, entre ellas 18 hombres y dos mujeres de entre 18 y 69 años vecinos de las comarcas oscenses del Sobrarbe, Ribagorza, Cinca Medio, Alto Gállego y Somontano además de Huesca capital, la comarca leridana del Segrià y la localidad barcelonesa de Premià de Mar.

En los registros fueron intervenidos 1,7 kilos de cocaína, 44,83 kilos de hachís, cinco kilos de cogollos de cannabis, 670 gramos de MDMA, 128 pastillas de éxtasis, 100 gramos de ketamina, 162.948 euros en efectivo y diversos objetos de interés para la investigación.

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Las diligencias fueron remitidas al Tribunal de Instancia e Instrucción de Boltaña que decretó el ingreso en prisión provisional de cuatro de los detenidos mientras que el resto quedó en libertad con medidas cautelares.