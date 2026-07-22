Los desalojados por el incendio de Ejulve vuelven a casa y el fuego deja de avanzar en Plan

Y los incendios, por fin, dieron un respiro en Aragón. Los desalojados por el incendio de Ejulve, que ha arrasado más de 1.400 hectáreas en el entorno de la localidad turolense, han vuelto este miércoles a sus hogares tras varias jornadas lejos de sus casas. La alerta se rebaja al nivel 0, con equipos de emergencias vigilantes en la zona y realizando tareas de refresco y control. No pasa lo mismo al norte, en el Pirineo, en Plan, donde las llamas no avanzan pero siguen vivas en un entorno de imposible acceso para las brigadas a pie y los vehículos aéreos van "pino a pino" para contener el fuego.

El Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI) se ha vuelto a reunir a las 9.30 horas del miércoles, en una jornada con una sola reunión frente a los encuentros repetidos en los últimos días. El regreso fue autorizado en esta cita de coordinación, que también sirvió para dar la orden de desmovilizar a la UME (Unidad Militar de Emergencias). Un giro hacia lo positivo en el entorno d Ejulve.

Desde mitad de la mañana, los vecinos de las localidades de Molinos, Cirujeda y La Cañadilla podían volver a sus casas. El consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, ha explicado que "prácticamente todo el entorno del incendio está ya frío", lo que ha permitido reducir el nivel de emergencia, iniciar la retirada de la UME y avanzar hacia "la vuelta progresiva a la normalidad".

Una normalidad que volvía a la zona con la reapertura de las infraestructuras y conexiones. Esa misma reunión de coordinación ha servido para reabrir la A-2403, posteriormente, la A-1702, concluidas las tareas de revisión de la seguridad. No serían los únicos exámenes a llevar a cabo, ya que el consejero de Interior explicaba que la Guardia Civil y los técnicos de las emergencias continuarían repasando las condiciones del entorno para ir dando luz verde a la apertura de conexiones y al movimiento en la zona.

La salida de la UME del entorno no es el fin de los trabajos en los terrenos quemados por el incendio de Ejulve, que ha superado las 1.400 hectáreas calcinadas. Hasta siete cuadrillas del Infoar, el servicio autonómico que lucha contra los incendios forestales, se mantienen en el terreno para consolidar el perímetro, vigilar posibles reactivaciones y "seguir enfriando", según detallaba Bermúdez de Castro, en busca de una estabilización definitiva de la situación en el entorno de la localidad turolense. Sobre el terreno trabajan también tres brigadas helitransportadas con sus helicópteros, siete autobombas, tres agentes para la protección de la naturaleza (APN), un bulldozer y el Puesto de Mando Avanzado, junto con técnicos y personal de apoyo a la dirección de extinción.

La mejora en la situación en Ejulve responde al buen tiempo registrado durante la noche, con algunas precipitaciones y una mayor humedad. Con la reapertura de las conexiones y el regreso de los evacuados con normalidad, se ha rebajado la situación operativa a nivel 0.

Todas las miradas puestas en Plan

Las buenas noticias que llegan desde Ejulve no se reflejan de igual manera en Plan. El principal incendio activo en la comunidad autónoma no ha avanzado en las últimas horas, pero la complicada orografía de la zona en la que se desarrollan las llamas dificulta mucho las tareas de extinción de los servicios de emergencia que, en palabras del consejero de Interior trabajan "pino a pino" para evitar que el fuego se siga extendiendo.

Por su parte, la superficie afectada en el incendio de Plan continúa estable, con una estimación provisional de entre 80 y 100 hectáreas, entre las que se encuentra un cantadero de urogallo con presencia continuada de ejemplares tanto durante el periodo reproductivo como en la invernada.

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Las labores de extinción siguen condicionadas por la compleja orografía de la zona, ya que las brigadas terrestres trabajan en áreas de difícil acceso hasta donde lo permiten las condiciones de seguridad. En el incendio de Plan intervienen tres brigadas helitransportadas del Gobierno de Aragón con sus helicópteros, un helicóptero de coordinación, cuatro brigadas terrestres y dos autobombas. Además, colaboran dos helicópteros ligeros y uno medio del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), un helicóptero medio de la Junta de Andalucía y otro helicóptero contratado.

Los equipos de la Región de Murcia desplegados en el incendio forestal de Ejulve regresan tras completar su misión de apoyo

Los vecinos desalojados, de vuelta a sus casas Los vecinos desalojados de Molinos y de las pedanías pertenecientes al término municipal de La Cañadilla y Cirujeda, ya han vuelto a sus domicilios. Sin embargo, las tareas sobre el terreno no han terminado. En las últimas horas se han incorporado dos brigadas helitransportadas de Alcorisa y Teruel para continuar refrescando los puentes calientes. Asimismo, ha quedado reabierta al tráfico la carretera A-1702 entre los puntos kilométricos 10 y 27, que permanecía cortada como consecuencia del incendio.

El Gobierno de Aragón rebaja la situación de emergencia del incendio de Ejulve El Gobierno de Aragón ha desactivado la Situación Operativa 1- Nivel 1 del Plan Especial de Protección Civil por Incendios Forestales (PROCINFO) y ha activado la Situación Operativa 0-Nivel 0, ante la evolución favorable del incendio forestal, declarado en la tarde del pasado lunes, en el término municipal de Ejulve (Teruel), y que ha calcinado 1.400 hectáreas.

La Baja Aragón, al borde de la suspensión por la alerta roja de incendios forestales La Baja España-Aragón está al borde de la suspensión y de hecho lo más probable es que no se celebre. La prueba, que debía comenzar este viernes 24 de julio hasta el domingo por la provincia de Teruel, apunta a no disputarse. Roberto Bermúdez de Castro, consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública del Gobierno Aragón, dejó entrever tras una nueva reunión del Cecopi para analizar la situación de los incendios forestales que la Baja Aragón, por prevención, no se va a disputar: "Van a tener noticias en breve, pero está complicado. La consejera competente (Mar Vaquero) se reunirá y no me hagan decirlo a mí", aseguró. Lee la información completa aquí.

Gobierno de Aragón Un helicóptero carga agua en el embalse de Plandescun para combatir el incendio de Plan

El incendio de Plan, el más complicado actualmente para la DGA El incendio de Plan sigue siendo el frente que más preocupa al operativo. Los trabajos de extinción avanzan de forma muy lenta debido a las especiales características del terreno, con zonas situadas por encima de los 2.000 metros de altitud y pendientes muy pronunciadas que limitan el empleo de determinados medios de extinción. El dispositivo continúa actuando fundamentalmente con helicópteros, realizando descargas muy precisas sobre puntos calientes localizados en un incendio que requiere una intervención prácticamente quirúrgica. El operativo confía en que el descenso de las temperaturas previsto para los próximos días contribuya a mejorar su evolución. "Ahora mismo la principal preocupación operativa está en Plan. Se trata de un incendio muy complejo por la orografía, a más de 2.000 metros de altitud y en una zona de pendientes extremas, donde la extinción se está realizando prácticamente pino a pino con helicópteros", ha concluido Bermúdez de Castro.

Viento suroeste en el entorno de Ejulve Durante la reunión del CECOPI se ha analizado igualmente la previsión meteorológica para las próximas horas. Según AEMET, entre las 11.00 y las 18.00 horas se espera viento de componente suroeste con una intensidad media de unos 20 kilómetros por hora y rachas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora. A partir de la tarde se prevé una disminución de la intensidad del viento y una evolución más favorable de las condiciones meteorológicas.¡

Reapertura de carreteras El CECOPI ha acordado también la reapertura de la carretera A-2403 y prevé abrir igualmente la A-1702 entre los puntos kilométricos 10 y 29 una vez concluyan las revisiones de seguridad que se están realizando durante la mañana. Si el proceso de realojo se completa con normalidad y las carreteras pueden reabrirse según lo previsto, el Gobierno de Aragón estudiará esta misma tarde un nuevo descenso del nivel de emergencia hasta Situación Operativa 0 Nivel 0, lo que supondría avanzar un paso más hacia la recuperación de la normalidad.

El Gobierno de Aragón autoriza el realojo de los evacuados de Ejulve El Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI) ha acordado este miércoles rebajar la emergencia del incendio forestal de Ejulve a Situación Operativa 1 y autorizar el realojo de todas las personas que permanecían evacuadas como medida preventiva. La decisión se adopta tras la evolución favorable registrada durante las últimas horas y permitirá iniciar una fase de normalización progresiva de la emergencia, manteniendo en todo momento los trabajos de vigilancia y consolidación del perímetro por parte del operativo de extinción. Asimismo, se procede a la desmovilización de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que estaba finalizando las tareas que tenía asignadas en el sector 2 del incendio. El dispositivo de INFOAR mantendrá sobre el terreno siete cuadrillas para continuar con las labores de consolidación y vigilancia ante cualquier posible reactivación. "La evolución del incendio de Ejulve durante toda la noche ha sido muy positiva. Prácticamente todo el entorno del incendio está ya frío, lo que nos permite rebajar la emergencia a Situación Operativa 1, iniciar la desmovilización de la UME y trabajar en la vuelta progresiva a la normalidad", ha afirmado el consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, tras la reunión del CECOPI.