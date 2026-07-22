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Los desalojados por el incendio de Ejulve vuelven a casa y el fuego deja de avanzar en Plan

La emergencia en el municipio turolense baja al nivel 0 de vigilancia, mientras en el Pirineo se trabaja "pino a pino" para contener unas llamas de imposible acceso para los equipos de tierra

Vídeo | Así son las complejas labores de extinción del incendio de Plan

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Jorge Bueno

Cristina García

Sergio H. Valgañón

Agencias

Zaragoza

Y los incendios, por fin, dieron un respiro en Aragón. Los desalojados por el incendio de Ejulve, que ha arrasado más de 1.400 hectáreas en el entorno de la localidad turolense, han vuelto este miércoles a sus hogares tras varias jornadas lejos de sus casas. La alerta se rebaja al nivel 0, con equipos de emergencias vigilantes en la zona y realizando tareas de refresco y control. No pasa lo mismo al norte, en el Pirineo, en Plan, donde las llamas no avanzan pero siguen vivas en un entorno de imposible acceso para las brigadas a pie y los vehículos aéreos van "pino a pino" para contener el fuego.

El Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI) se ha vuelto a reunir a las 9.30 horas del miércoles, en una jornada con una sola reunión frente a los encuentros repetidos en los últimos días. El regreso fue autorizado en esta cita de coordinación, que también sirvió para dar la orden de desmovilizar a la UME (Unidad Militar de Emergencias). Un giro hacia lo positivo en el entorno d Ejulve.

Desde mitad de la mañana, los vecinos de las localidades de Molinos, Cirujeda y La Cañadilla podían volver a sus casas. El consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, ha explicado que "prácticamente todo el entorno del incendio está ya frío", lo que ha permitido reducir el nivel de emergencia, iniciar la retirada de la UME y avanzar hacia "la vuelta progresiva a la normalidad".

Una normalidad que volvía a la zona con la reapertura de las infraestructuras y conexiones. Esa misma reunión de coordinación ha servido para reabrir la A-2403, posteriormente, la A-1702, concluidas las tareas de revisión de la seguridad. No serían los únicos exámenes a llevar a cabo, ya que el consejero de Interior explicaba que la Guardia Civil y los técnicos de las emergencias continuarían repasando las condiciones del entorno para ir dando luz verde a la apertura de conexiones y al movimiento en la zona.

La salida de la UME del entorno no es el fin de los trabajos en los terrenos quemados por el incendio de Ejulve, que ha superado las 1.400 hectáreas calcinadas. Hasta siete cuadrillas del Infoar, el servicio autonómico que lucha contra los incendios forestales, se mantienen en el terreno para consolidar el perímetro, vigilar posibles reactivaciones y "seguir enfriando", según detallaba Bermúdez de Castro, en busca de una estabilización definitiva de la situación en el entorno de la localidad turolense. Sobre el terreno trabajan también tres brigadas helitransportadas con sus helicópteros, siete autobombas, tres agentes para la protección de la naturaleza (APN), un bulldozer y el Puesto de Mando Avanzado, junto con técnicos y personal de apoyo a la dirección de extinción.

La mejora en la situación en Ejulve responde al buen tiempo registrado durante la noche, con algunas precipitaciones y una mayor humedad. Con la reapertura de las conexiones y el regreso de los evacuados con normalidad, se ha rebajado la situación operativa a nivel 0.

Todas las miradas puestas en Plan

Las buenas noticias que llegan desde Ejulve no se reflejan de igual manera en Plan. El principal incendio activo en la comunidad autónoma no ha avanzado en las últimas horas, pero la complicada orografía de la zona en la que se desarrollan las llamas dificulta mucho las tareas de extinción de los servicios de emergencia que, en palabras del consejero de Interior trabajan "pino a pino" para evitar que el fuego se siga extendiendo.

Por su parte, la superficie afectada en el incendio de Plan continúa estable, con una estimación provisional de entre 80 y 100 hectáreas, entre las que se encuentra un cantadero de urogallo con presencia continuada de ejemplares tanto durante el periodo reproductivo como en la invernada.

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Las labores de extinción siguen condicionadas por la compleja orografía de la zona, ya que las brigadas terrestres trabajan en áreas de difícil acceso hasta donde lo permiten las condiciones de seguridad. En el incendio de Plan intervienen tres brigadas helitransportadas del Gobierno de Aragón con sus helicópteros, un helicóptero de coordinación, cuatro brigadas terrestres y dos autobombas. Además, colaboran dos helicópteros ligeros y uno medio del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), un helicóptero medio de la Junta de Andalucía y otro helicóptero contratado.

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