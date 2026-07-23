Declarado un nuevo incendio forestal en La Cerollera (Teruel)

No hay respiro en Aragón. Este jueves se ha declarado un nuevo incendio forestal en La Cerollera, en la comarca del Bajo Aragón (Teruel), con el fuego de Plan (Huesca) todavía activo aunque con una evolución favorable. El fuego ha comenzado sobre las 17.05 horas, según han indicado desde Infoar.

Hasta la zona afectada se han desplazado medios de Infoar, el d ispositivo de prevención y extinción de incendios forestales del Gobierno de Aragón. En sofocar el fuego trabajan ahora helitransportadas de Teruel, Ejea y Bera, dos helicópteros medios y uno ligero, además de cuatro brigadas terrestres y una autoboba.