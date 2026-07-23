Falsedad documental
Detenido un conductor por presentar un carnet falso en un control policial en Jaca
El detenido presentó una licencia de la República de Colombia que resultó ser falsa
Agentes de la Policía Nacional han detenido en Jaca a un conductor que presentó un carnet de conducir falsificado durante un control policial. El pasado día 21 de julio, durante un control policial en los accesos a la localidad de Jaca efectuado por indicativos uniformados del Grupo Local de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional de la Comisaría Local de Jaca, dieron el alto a un vehículo en el cual viajaban dos hombres.
Cuando se les solicitó la documentación, el conductor presentó a los policías una licencia de conducción de la República de Colombia y una licencia Internacional a su nombre. Los agentes realizaron las pertinentes comprobaciones y pudieron verificar que ambos documentos eran falsos. Asimismo solicitaron la colaboración de la Policía Local de Jaca quienes informaron que esta persona no había obtenido nunca la licencia de conducir.
Por tal motivo, se procedió a su detención por delitos de falsedad documental y contra la seguridad y fue trasladado a las dependencias de la Comisaría de Policía Nacional de Jaca. El Grupo Local de Extranjería de esa Comisaría comprobó que este extranjero se encontraba en situación irregular en España, por lo que se procedió a incoar un expediente sancionador por infracción a la Ley de Extranjería.
Tras ser oído en declaración en estas dependencias, el detenido ha sido puesto disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Jaca, donde ha sido puesto en libertad a la espera de juicio.
- Un incendio en las Cinco Villas obliga a evacuar tres pueblos de Zaragoza: 'Tiene un gran potencial de destrucción
- Última hora del incendio de Ejulve (Teruel), en directo: desalojado el pueblo de Molinos y varias masías
- Los incendios de Peña Montañesa y de Jánovas, en Huesca, continúan activos en un día con ocho fuegos en Aragón
- El incendio de Orés calcina una decena de viviendas en Asín
- Máxima tensión en Luesia: 'Estamos con el corazón en un puño
- Vecinos de Montañana denuncian siete intentos de okupación en solo una semana
- Siete personas afectadas por inhalación de humo en un incendio en el matadero Litera Meat de Binéfar
- Vecinos de las Cinco Villas, desde el incendio forestal de Orés (Zaragoza): 'El fuego está en las paredes del cementerio y está saltando