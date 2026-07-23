Detenido un conductor por presentar un carnet falso en un control policial en Jaca

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Jaca a un conductor que presentó un carnet de conducir falsificado durante un control policial. El pasado día 21 de julio, durante un control policial en los accesos a la localidad de Jaca efectuado por indicativos uniformados del Grupo Local de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional de la Comisaría Local de Jaca, dieron el alto a un vehículo en el cual viajaban dos hombres.

Cuando se les solicitó la documentación, el conductor presentó a los policías una licencia de conducción de la República de Colombia y una licencia Internacional a su nombre. Los agentes realizaron las pertinentes comprobaciones y pudieron verificar que ambos documentos eran falsos. Asimismo solicitaron la colaboración de la Policía Local de Jaca quienes informaron que esta persona no había obtenido nunca la licencia de conducir.

Por tal motivo, se procedió a su detención por delitos de falsedad documental y contra la seguridad y fue trasladado a las dependencias de la Comisaría de Policía Nacional de Jaca. El Grupo Local de Extranjería de esa Comisaría comprobó que este extranjero se encontraba en situación irregular en España, por lo que se procedió a incoar un expediente sancionador por infracción a la Ley de Extranjería.

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Tras ser oído en declaración en estas dependencias, el detenido ha sido puesto disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Jaca, donde ha sido puesto en libertad a la espera de juicio.