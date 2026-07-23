Hallan a una persona muerta tras incendiarse su domicilio en Zaragoza

La Policía Nacional investiga la muerte de una persona que ha sido hallada en su domicilio en el barrio rural de Juslibol, en Zaragoza. El suceso se ha producido sobre las 21.00 horas en el camino viejo de Alfocea y, en el interior, la persona ha fallecido. Por el momento, se desconocen las causas del suceso.

El incendio se ha iniciado sobre las 20.00 horas, según las primeras pesquisas, en un vehículo en las inmediaciones de la casa, que al parecer podría ser propiedad del fallecido, pero este extremo no ha sido confirmado.

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Los vecinos más próximos al lugar donde se ha originado el incendio no han tardado en acudir a tratar de apagar el fuego en el momento que han localizado el humo, uno de ellos ha tratado de avisar al hombre para que saliera de su domicilio según relata: “En cuanto hemos visto que salía humo de al lado de la cueva nos hemos acercado a ayudar, he llamado a la puerta de su casa pero no respondía nadie y hemos ido a ver si estaba en el coche o por alrededores por si hubiese conseguido salir”. A los pocos minutos del aviso llegaban los Bomberos para sofocarlo en apenas 45 minutos, pero aún así no ha sido posible salvar la vida del vecino: “En un principio los bomberos nos han dicho que no había nadie dentro, les hemos pedido que por favor revisasen que era muy raro y que no había salido, cuando han vuelto a entrar ya han encontrado al hombre dentro”.