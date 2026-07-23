La Audiencia Nacional juzgará en enero de 2027 a los dos profesores del IES Ítaca acusados de la muerte de un estudiante durante un viaje de estudios

El acuerdo, como así se preveía, ha resultado imposible. Así que la Audiencia Nacional juzgará en el próximo mes de enero, los días 13, 14, 15 y 18, a los dos profesores acusados de la muerte de Mario Conesa, un joven estudiante de 17 años del IES Ítaca que, el 13 de marzo de 2022, falleció durante un viaje de estudios -Erasmus +- en Hasselt (Bélgica). Es una decisión que ha adoptado esta semana el Juzgado Central de lo Penal tras la celebración de una audiencia preliminar entre las diversas partes personadas en el procedimiento, un trámite que la nueva Ley de Eficiencia Judicial marca como obligatorio a la hora de negociar posibles pactos. Pero, en este caso, no ha sido así.

Es una vista que se celebró por videoconferencia para evitar el desplazamiento de los implicados hasta Madrid, por lo que fueron citados a las 12.00 horas de este lunes, 20 de julio, en el Juzgado Decano de Zaragoza, el cual tiene su sede en el edificio Fueros de Aragón de la Ciudad de la Justicia. Entonces comparecieron el juez y el fiscal desde Madrid mientras que los abogados defensores de los profesores y los abogados que representan a los padres del difunto lo hicieron desde Zaragoza. Fueron estos últimos quienes solicitaron la declaración del instructor del informe del Consejo Consultivo y de su superior jerárquico, a lo que accedió el juez instructor.

Penas de prisión

A su juicio, la muerte de Mario Conesa se trata de un homicidio en grado de imprudencia grave por el que solicitan una pena de cuatro años de cárcel, al mismo tiempo que el fiscal rebaja la petición de condena hasta los dos años y seis meses de prisión. En ninguno de los dos casos se incluye una indemnización, ya que el Gobierno de Aragón indemnizó a la familia con 230.000 euros de la mano de un informe elaborado por el Consejo Consultivo en el que se pronunciaba a favor de la reclamación patrimonial.

En este mismo dictamen se reconstruyen las horas previas al fallecimiento del menor durante un viaje de estudios del programa Erasmus + en el que participaron varios alumnos y dos profesores, precisamente, los dos acusados. Ese mismo día, el 13 de marzo de 2022, el alumno comenzó a encontrarse mal, manifestó dolor de gargante, molestias en los oídos y en los ojos, dolores musculares y sensación de fiebre.

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Al final, la Policía belga concluyó que el joven había caído por el hueco de la escalera de emergencia del hotel tras salir de la habitación a las 21.48 horas. El documento lo describe aparentemente desorientado, realizando gestos de desesperación y golpeando la puerta de una habitación contigua mientras trataba de pedir ayuda. En cualquier caso, el procedimiento instruido en el país belga no concluyó ninguna responsabilidad penal de los dos docentes.