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Muere un joven motorista tras salirse de la vía en El Frasno (Zaragoza)

El siniestro se ha producido esta madrugada en la A-1505, término municipal de la citada localidad zaragozana

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El Periódico de Aragón

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Un joven motorista ha perdido la vida esta madrugada tras salirse de la vía, según han informado fuentes de Tráfico. Los hechos han tenido lugar en la carretera A-1505, a la altura de El Frasno (Zaragoza). La Guardia Civil se encuentra investigando las causas del siniestro donde no hay más personas implicadas.

Al parecer, el joven se salió de la vía por el margen izquierdo. El accidente ha tenido lugar esta pasada noche a las 01.45 horas en la carretera A-1505 del citado pueblo de la provincia de Zaragoza. La víctima es un joven de 26 años, vecino de El Frasno.

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