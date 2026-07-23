Más rescates en el Pirineo oscense: golpes de calor, fractura de vértebras y esguinces

La Guardia Civil ha informado este jueves de los rescates que se ha efectuado el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) desde la noche del pasado sábado, 18 de julio. A las 22.07 horas, precisamente se recibió un aviso en el que se comunicaba que un senderista, mientras realizaba la actividad en las inmediaciones del refugio Cap de Llauset (Montanuy), se había torcido el tobillo, pernoctando durante la noche en el citado refugio. Se trata de un hombre de 67 años y vecino de Zaragoza.

A la mañana siguiente, a las 09.05 horas, se recibió aviso en el que se comunicaba que un montañero, mientras realizaba la actividad en las inmediaciones del refugio de Góriz (Torla), se había caído, sufriendo un esguince de tobillo. Se trata de un hombre de 61 años y nacionalidad francesa. A las 14.15 horas, se recibió aviso en el que se comunicaba que un barranquista, mientras realizaba la actividad en el barranco del Furco (Broto), se había fracturado una vértebra, tras saltar a una poza. Se trata de un hombre de 27 años y vecino de Tarragona.

A las 16.04 horas, se recibió aviso, en el que se comunicaba que tres montañeros, mientras realizaban la actividad en el Ibón Salterillo (Benasque), estaban realizando la progresión por terreno abrupto, uno de ellos, tras una caída, sufrió esguince en ambos tobillos y posible fractura del peroné. Se trata de tres varones, uno de 27 (herido) y dos de 30 años y vecinos de la provincia de Barcelona.

Lunes 20 de julio

A las 03.00 horas del día siguiente, el 20 de julio, se recibió aviso en el que se comunicaba que una persona, mientras se encontraba caminando por la carretera que une Lanuza con Sallent de Gállego, cerca del embalse de Lanuza (Sallent de Gállego), se había precipitado por una ladera, sufriendo policontusiones. Se trata de un hombre de 62 años y vecino de Zaragoza. A las 17.30 horas, se recibió aviso, en el que se comunicaba que dos montañeros, mientras realizaban la actividad en el descenso desde el pico Monte Perdido hacia el Lago de Marboré (Bielsa), estaban realizando la progresión por terreno abrupto, se habían quedado enriscados, no pudiendo continuar con la actividad. Se trata de dos varones de 30 y 32 años y vecinos de Burgos.

A las 21.00 horas, se recibió aviso, en el que se comunicaba que un montañero, mientras realizaba la actividad en la ladera oeste del Pico Veteranos (Gistaín), estaba agotado, no pudiendo continuar con la actividad. Se trata de un varón de 60 año y vecino de la provincia de Gerona. A las 21.30 horas, se recibió aviso, en el que se comunicaba que una persona, mientras estaba pescando en el río Gállego a la altura del merendero de Oliván (Biescas), debido a la crecida del río, se ha quedado aislado, sin poder cruzar el río. Tras localizar a la persona, fue evacuado y trasladado hasta su vehículo particular. Se trata de un varón de 45 año y vecino de Molina de Segura (Murcia).

Martes 21 de julio

A las 11.30 horas, se recibió aviso, en el que se comunicaba que un ciclista de montaña, mientras realizaba la actividad en Canal Roya (TAisa), se había caído, sufriendo un esguince. Se activó GREIM de Jaca, Unidad Aérea de Huesca y médico del 061. Tras sobrevolar la zona y localizar al ciclista, fue evacuado y trasladado en la aeronave hasta la helisuperficie de Java, donde fue transferido a una ambulancia para ser llevado al hospital de Jaca. Se trata de un varón de 34 año y vecino de la provincia de Navarra.

Miércoles 22 de julio

A las 11.50 horas, se recibió aviso en el que se comunicaba que una senderista, mientras realizaba la actividad en las inmediaciones del Ibón de la Plana (Benasque), se había lesionado el tobillo. Tras sobrevolar la zona y localizar a la senderista, fue evacuada y trasladada en la aeronave hasta la helisuperficie de Benasque, donde le esperaba una ambulancia para ser llevada al hospital de la localidad de Barbastro. Se trata de una mujer de 31 años y nacionalidad francesa.

A las 12.55 horas, se recibió aviso, en el que se comunicaba que dos senderistas, mientras realizaban la actividad en el Balcón de Pineta del Valle de Pineta- P.N. Ordesa y Monte Perdido (Bielsa), una de ellos, debido a un golpe de calor, no podía continuar con la actividad. Se trata de una mujer de 20 años y un hombre de 52 años y vecinos de Murcia.

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A a las 17.00 horas, se recibió aviso, en el que se comunicaba que dos senderistas y su perro, mientras realizaban la actividad en las proximidades del Ibón de Tebarray (Sallent de Gállego), debido al agotamiento, no podía continuar con la actividad. Se activó GREIM de Panticosa, Unidad Aérea de Huesca y médico del 061. Tras sobrevolar la zona y localizar a los senderistas, fueron evacuados y trasladados en la aeronave hasta el Balneario de Panticosa, donde se encontraba su vehículo particular. Se trata de dos personas de 36 y 37 años y vecinos de El Prat de Llobregat (Barcelona).