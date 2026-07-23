Tres detenidos al caer dos puntos de venta de droga en Valdespartera y el Actur

Agentes de la Jefatura Superior de Policía de Aragón detuvieron el pasado 8 de julio a tres personas como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas.

La detención de estas personas se produjo poco después de presenciar la transacción de una importante cantidad de sustancia estupefaciente durante una de las vigilancias llevada a cabo por integrantes del grupo de investigación. Una vez realizada la entrega de la sustancia los agentes interceptaron al comprador y posteriormente se llevaron a cabo las detenciones simultáneas de los dos principales encartados.

Con la detención de los dos investigados se ponía fin a una operación en la que se trabajaba desde comienzos de año y que había comenzado gracias a la información recibida en la Brigada de Policía Judicial en la que comunicaban la posible venta de diferentes sustancias en un piso del barrio de Valdespartera.

Durante la investigación se pudo determinar que los supuestos traficantes también operaban desde un piso en el barrio del actur, centrando así dos pisos en el operativo.

Una vez realizadas las diligencias investigativas tendentes al total esclarecimiento de los hechos se esperó el momento óptimo para detener a los presuntos traficantes, hecho que se materializó durante una de las vigilancias realizadas el 8 de julio después de presenciar un pase de droga entre uno de los principales investigados y el tercero de los implicados.

Una vez detenidos se practicaron las entradas y registros en los domicilios de Valdespartera y del Actur, en los que los agentes hallaron un kilogramo de cocaína, 2,5 kilogramos de sulfato de anfetamina (speed), 32.000 euros en efectivo, básculas y otros útiles relacionados con el tráfico de drogas.

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Finalizada la tramitación del atestado los tres hombres fueron conducidos ante la Autoridad Judicial y después de ser oídos en declaración se decretó el ingreso en prisión para los dos investigados mientras que el tercero de los detenidos fue puesto en libertad.