Vecinos del Oliver esperan los contratos de la Sareb para esquivar de forma oficial el desahucio

Cuatro vecinos del barrio Oliver todavía están esperando a que la Sareb les remita los contratos de alquiler de sus viviendas tras renunciar recientemente a su desahucio. Así lo han transmitido varios de ellos a este diario después de que, a mediados del mes de junio, el conocido como banco malo renunciara a su desahucio, pues unas semanas antes les había trasladado una carta en la que les instaba al desalojo.

Así lo hizo saber la Plaza número 11 de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Zaragoza , en una diligencia en la que su letrado de la Administración de Justicia recordaba que la Sareb no había contestado al requerimiento sobre la suspensión del lanzamiento que se había señalado para el viernes, 26 de junio, por lo que se acordó su suspensión al no recibir respuesta alguna por parte de la propietaria de los pisos. Y, precisamente, el origen de este periplo judicial es la adjudicación de todos estos mismos inmuebles por una deuda de los anteriores dueños.

A lo largo de los últimos meses ya se había renegociado el contrato de alquiler con el resto de inquilinos una vez que, en el mes de marzo de 2025, se paralizó su desahucio al estimar las alegaciones interpuestas por el abogado Francisco Javier Antoranz. Pero todavía faltaba por firmar el nuevo contrato de estos cuatro vecinos. En cualquier caso, desde la Sareb ya se les había hecho llegar una propuesta, la cual todos ellos estaban esperando a firmar. Pero, en lugar de recibir ese contrato, recibieron una carta de desahucio sin más explicaciones, tal y como explicó una de las perjudicadas, quien expresó su deseo de quedarse en el barrio que le vio nacer.

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Es, precisamente, un contrato de alquiler que de nuevo están esperando estos cuatro inquilinos, quienes todavía expresan si inquietud. Porque, hasta que no lo firmen, no quieren cantar victoria. "Estamos un poco más tranquilos, pero hasta que no veamos los contratos, no nos lo creeremos", afirman algunos de ellos.