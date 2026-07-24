Condenado un menor por un atraco con machete y pistola en una tienda de Las Delicias

Con un machete y una pistola. Y con una máscara para ocultar su rostro. Así atracó un menor de edad, J. A. V. S., un supermercado 24 horas situado en la calle Rioja, en Las Delicias, de donde se llevó hasta 3.000 euros en efectivo además de diversos productos de alimentación como donuts o whisky e incluso un hacha. Es un robo con violencia cometido el 12 de septiembre de 2025 que le acaba de costar una condena de 15 meses de libertad vigilada, tal y como ha dictaminado en los últimos días un Juzgado de Zaragoza.

Así consta en la sentencia emitida por la titular de la Plaza número 1 de la Sección de Menores del Tribunal de Instancia de Zaragoza, en la cual se recoge también que este joven, nacido en 2009 -ahora tiene 17 años-, deberá devolver los 3.000 euros sustraídos, los 147 en los que estaban valorados los productos de alimentación y otros 680 euros por el móvil que le robó al propietario del negocio. Eso sí, el fallo todavía no es firma y se puede recurrir ante la Audiencia Provincial de Zaragoza en el caso de que así lo estimen sus abogados, Carmen Sánchez Herrero y Luis Ángel Marcén, así lo estimen. Inicialmente, la Fiscalía pedía dos años de libertad vigilada con tratamiento psicoterapéutico especializado.

Los hechos

En cualquier caso, la jueza atribuye la autoría del delito a este individuo por el relato "coincidente" entre el propietario del negocio y su hijo, quien aquella madrugada también se encontraba en el lugar de los hechos. "Este testigo (en alusión al padre) manifestó que conocía al acusado porque era cliente habitual, afirmando que ya había estado varias veces en la tienda en días interiores, mirando y dirigiéndose a él diciéndole que tenía mucho dinero y que le diera algo", parafrasea la magistrada en el fallo.

Noticias relacionadas

En cualquier caso, entre los argumentos también subraya que la Policía halló ADN del acusado en la caja registradora que robó, la cual se pudo encontrar cerca del establecimiento, en un contenedor de la calle Pedro II El Católico. Además, el local cuenta con cámaras de videovigilancias, cuyas imágenes fueron entregadas a los investigadores del Grupo de Policía Judicial de la comisaría de Delicias, las dependencias policiales a las que está adscrita la calle Rioja.