Desmantelada en Fayón una plantación de marihuana con más de 2.300 plantas

La Guardia Civil ha desmantelado una plantación ilegal de marihuana en el término municipal de Fayón, en Zaragoza, y ha detenido a un hombre de 39 años como presunto responsable del cultivo.

La actuación, desarrollada en el marco de la operación Veryon, permitió intervenir un total de 2.304 plantas de cannabis, además de cerca de 30 kilos de cogollos y picadura de marihuana que ya habían sido recolectados y se encontraban en un secadero.

La investigación comenzó el pasado 6 de julio, después de que los agentes tuvieran conocimiento de la posible existencia de una plantación de cannabis al aire libre en una zona boscosa de la localidad.

Las primeras pesquisas permitieron localizar el cultivo en un área de difícil acceso, situada entre barrancos y vegetación densa. La plantación estaba distribuida en nueve bancales y contaba con una balsa de agua utilizada presuntamente para el riego.

Según la Guardia Civil, el suministro de agua se realizaba de manera ilegal mediante una conexión a un hidrante perteneciente a la Comunidad de Regantes de Fayón.

El pasado 14 de julio se desplegó un amplio dispositivo para desmantelar la plantación. Durante la inspección, los agentes localizaron material relacionado con el cultivo y diversos indicios de que se habían talado árboles para habilitar el terreno.

La plantación se encontraba además dentro de una Zona de Especial Protección para las Aves, conocida como ZEPA.

Como resultado de la operación fue detenido un hombre de 39 años y nacionalidad albanesa. Se le atribuyen presuntos delitos de tráfico de drogas, defraudación de fluido eléctrico o análogos, un delito contra la flora y la fauna y pertenencia a organización criminal.

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Tras pasar a disposición judicial, el detenido ingresó en el centro penitenciario de Zuera.