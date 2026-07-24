Detenidos seis hombres por robar dos toneladas de material en una explotación vinícola del Cinca Medio

La Guardia Civil ha detenido a seis hombres como presuntos autores de dos delitos de hurto y otro de pertenencia a grupo criminal por la sustracción de material agrícola en una explotación vinícola de la comarca oscense del Cinca Medio.

Los agentes han recuperado cerca de dos toneladas de postes de acero y perfiles de hierro utilizados para el emparrado de las viñas. El material, valorado en unos 15.000 euros, ya ha sido entregado a su propietario.

La investigación comenzó después de que el dueño de la explotación denunciara dos robos cometidos entre los meses de abril y junio. Las actuaciones fueron desarrolladas por el Equipo ROCA de la Compañía de la Guardia Civil de Barbastro, en colaboración con el Puesto de Binéfar y un guarda rural del Cinca Medio.

Según ha informado el instituto armado, la sustracción de los postes y perfiles provocó importantes perjuicios económicos en la explotación. Tras analizar los indicios recabados, los investigadores identificaron a un grupo organizado formado por seis personas que presuntamente actuaba durante la noche.

Los sospechosos fueron detenidos el pasado 17 de julio. Se trata de seis hombres de entre 29 y 42 años, residentes en las comarcas del Somontano y del Cinca Medio.

Noticias relacionadas

Las diligencias, instruidas por el Equipo ROCA de Barbastro, fueron remitidas junto con los detenidos al Juzgado de Guardia de Monzón. La autoridad judicial decretó su libertad con cargos.