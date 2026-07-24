Investigada una persona por causar un incendio forestal con una desbrozadora en Cantavieja

La Guardia Civil de Teruel ha investigado a una persona como presunta autora de un delito de incendio forestal por un fuego registrado el pasado 6 de julio en el término municipal de Cantavieja.

El incendio afectó a una superficie de 1,9 hectáreas de terreno forestal, según ha informado este viernes el instituto armado.

La investigación fue desarrollada por la patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de Mora de Rubielos. Tras tener conocimiento del fuego, los agentes realizaron una inspección técnico-ocular para determinar su origen.

Las pesquisas permitieron localizar el punto exacto en el que comenzaron las llamas y hallar varios indicios relacionados con el uso de una desbrozadora equipada con un disco metálico.

Según la Guardia Civil, la maquinaria impactó contra una piedra durante unos trabajos realizados en la zona. El golpe generó una serie de chispas que habrían provocado el incendio.

Los agentes comprobaron además que el equipo empleado carecía del dispositivo de protección exigido y que, por tanto, incumplía las medidas preventivas establecidas para este tipo de trabajos.

En la investigación también participaron Agentes para la Protección de la Naturaleza y agentes forestales del Gobierno de Aragón, cuya colaboración resultó clave para esclarecer los hechos.

Las diligencias instruidas y la persona investigada fueron puestas a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alcañiz.

La Guardia Civil ha reforzado durante las últimas semanas las labores de vigilancia e investigación ante el aumento del riesgo de incendios forestales asociado a las altas temperaturas.

El instituto armado recuerda la necesidad de extremar las precauciones durante los periodos de mayor riesgo y de cumplir la normativa cuando se utilice maquinaria que pueda generar chispas u otras fuentes de ignición.