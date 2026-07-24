Tres incendios simultáneos en Ejulve, La Cerollera y Plan exprimen la lucha contra el fuego en Aragón

El fuego no da tregua en Aragón. Tres incendios activos, el de Plan, el de La Cerollera y el de Ejulve, están exprimiendo al máximo a las brigadas terrestres y aéreas que trabajan en la extinción de cada uno de los frentes, el primero de ellos en el Pirineo oscense y los otros dos relativamente cercanos entre las comarcas vecinas de Andorra-Sierra de Arcos y Bajo Aragón. Especialmente preocupante resulta el de Ejulve, que esta semana se había dado por perimetrado y estabilizado tras calcinar 1.400 hectáreas y que el viento reavivó este jueves por la tarde. Por eso, este viernes al mediodía han tenido que ser evacuados unos 100 vecinos de Cuevas de Cañart, solo 48 horas después de que hubieran regresado a casa los de Molinos. Por la tarde ha sido el turno de otros 75 vecinos de Dos Torres de Mercader, Ladruñán, El Higueral y La Algecira, cuatro pedanías de Castellote.

Los evacuados han sido realojados en el pabellón de Alcorisa, que esta semana ha servido de refugio para centenares de turolenses, la mayoría personas mayores. El foco se mantiene puesto en Ejulve, donde la población ha visto como el fuego que se daba por estabilizado se acercaba al pueblo. "Hay tractores labrando los caminos", ha explicado a mediodía José María Ballestero, vecino del pueblo. El objetivo era frenar el avance de las llamas y que no llegaran al núcleo urbano. A final de la tarde, los vecinos no habían recibido ningún aviso ni de confinamiento ni de evacuación.

Masa forestal de La Cerollera calcinada por el incendio. / Pablo Ibáñez

Ballestero ha informado de que el fuego "se dirige hacia Cuevas de Cañart", a donde ha llegado el humo. El empeoramiento de la situación ha obligado a solicitar el refuerzo de la Unidad Militar de Emergencias (UME), cuyos efectivos procedentes del BIEM IV, con base en Zaragoza, se ha sumado por la tarde al dispositivo desplegado por el Gobierno de Aragón, en el cual participan cinco cuadrillas terrestres, tres bulldozer y ocho helicópteros, entre ellos también medios aéreos de Castellón y del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), además de la colaboración de Guardia Civil, Protección Civil y los ayuntamientos de la zona.

En el caso de los Bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza se ha requerido su ayuda para proteger el núcleo urbano de Cuevas del Cañart. Es un operativo que se coordina desde el Puesto de Mando Avanzado (PMA) que se ha desplegado en las piscinas municipales de Ejulve, al mismo tiempo que se ha elegido el polideportivo de Alcorisa como el espacio en el que pasarán la noche los vecinos evacuados.

80 hectáreas calcinadas

Cerca de allí, en la comarca del Bajo Aragón, el incendio de La Cerollera no ha experimentado grandes avances, por lo que su perímetro, unos seis kilómetros, y la superficie afectada, unas 80 hectáreas, apenas ha variado a lo largo de la jornada de este viernes. Desde el PMA, su alcalde, Francisco Serrano, que junto a otros vecinos cortaba sandía para repartir entre los operativos y la población, ha indicado que la noche había sido "muy buena" y sin apenas aire, lo que ha ayudado a perimetrar la zona. "El fuego no avanza", ha celebrado.

Debido a esta evolución favorable se ha reabierto el tramo de la carretera TE-53, que la tarde anterior se había cortado al tráfico entre los puntos kilométricos 0 y 4, entre La Cerollera y La Cañada de Verich. Allí, el Ejecutivo autonómico ha desplegado diez cuadrillas terrestres, cuatro helicópteros y seis autobombas, a los que se han sumado cuatro medios aéreos del Miteco. Los vecinos de distintos pueblos han colaborado de la forma que han podido, unas labores que Serrano ha agradecido.

Los vecinos de La Cerollera preparan sandía para repartir entre la población y los operativos. / Pablo Ibáñez

Según ha informado Serrano y también el Gobierno de Aragón, algunos de los medios que en un primer momento se iban a destinar a La Cerollera se han redirigido hacia Ejulve y viceversa. Ha sido el caso de M., una Agente para la Protección de la Naturaleza (APN) que a las 4.00 horas ha salido de Calatayud rumbo a la comarca de Andorra-Sierra de Arcos y que a mitad de mañana trabajaba en extinguir el fuego del Bajo Aragón. "Estamos perimetrando todo lo que podamos porque se prevén cambios de viento y tenemos que intentar tener todo asegurado", ha apuntado a mitad de mañana.

En delimitar el terreno también ha trabajado Miguel Yagüe, bombero del valle de Ribota de la cuadrilla 74 de INFOAR que desde las 8.30 horas combatía las llamas de La Cerollera. "Vamos a mojar los puntos calientes que hay ahora al lado del perimetro", ha compartido por la mañana.

El viento, factor clave

El trabajo en ambos frentes, en el de La Cerollera y en el de Ejulve, se ha visto condicionado por las fuertes rachas de viento de componente sur, las cuales han superado los 40km/h, tal y como ha anunciado por la mañana el consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, tras la reunión celebrada a las 09.00 horas por el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi). Por la tarde, a las 19.30 horas, se ha producido una segunda reunión en la que se hecho balance de la jornada, tras la cual ha detallado el consejero que la jornada ha ido "de peor a mejor". "Va a haber un cambio radical de tiempo, van a bajar las temperaturas 10 grados y subirá la humedad, por lo que entendemos que vamos a poder atacar de una manera importante el incendio", ha afirmado Bermúdez de Castro.

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Los esfuerzos también se desarollan en Plan, donde la orografía está complicando las labores de extinción hasta el punto de que solo pueden trabajar allí los medios aéreos: dos helicópteros del Gobierno de Aragón y cinco medios aéreos del Miteco, además de Agentes para la Protección de la Naturaleza (APN). Otras dos cuadrillas y dos autobombas siguen refrescando la superficie afectada por el incendio de Orés, el cual ya está controlado tras devorar más de 15.000 hectáreas, que se suman a otras miles calcinadas en los anteriores incendios de Tamarite de Litera, Leciñena o La Fueva. Un verano negro en Aragón.