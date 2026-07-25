Una intensa humareda moviliza a los bomberos en el centro de Zaragoza
Los Bomberos de Zaragoza trabajan para sofocar un incendio que podría haberse iniciado en un contenedor ubicado entre en las calles Hernán Cortés y Cánovas
Una gran humareda ha generado cierta alarma entre los vecinos del entorno de las calles Hernán Cortés y Cánovas, en el centro de Zaragoza. En torno a las 16.00 horas ha comenzado a salir humo de un contenedor situado en la zona.
Según han informado los Bomberos de Zaragoza, que continúan trabajando en el lugar, el fuego ha afectado iniciado en un contenedor y a una furgoneta que se encontraba estacionada junto al contenedor.
Una vecina de la calle Hernán Cortés, cuyas ventanas dan a la calle Cánovas, ha explicado que primero comenzó a ver humo procedente del contenedor. La columna se ha extendido rápidamente por toda la calle y ha obligado a cerrar las ventanas de las viviendas.
El acceso está restringido mientras los Bomberos trabajan en la zona.
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