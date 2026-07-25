De defender Uncastillo del fuego a combatir las llamas de La Cerollera: "Llevo 23 años en el servicio y el de las Cinco Villas me impresionó"

Son las 14.00 horas de un 23 de julio. Una autobomba nodriza de los Bomberos de la Diputación de Zaragoza (DPZ) aparca junto a una granja de tocinos en La Cerollera (Teruel). La conduce Alfonso, bombero del parque de Caspe al que han llamado para suministrar agua y colaborar en la extinción del incendio del Bajo Aragón. Es la segunda vez que lucha contra un incendio en las dos últimas semanas. El anterior fue el de las Cinco Villas, que arrasó miles de hectáreas. "Llevo 23 años en el servicio, he ido a unos cuantos y ese me impresionó. Lo malo fue que había muchos kilómetros de frente", explica.

El bombero, que acaba de llegar a La Cerollera y desconoce cuánto trabajo le queda por delante, describe el de las Cinco Villas como un incendio "chungo". Él ayudó a sofocar las llamas que cercaron Uncastillo y obligaron a desalojar a la población. "Guardamos bien el pueblo, hicimos buen frente", analiza.

El bombero acudió con la autobomba nodriza para suministrar agua durante el día y cuenta que por la noche formaron "dos líneas de ataque por, si el fuego iba a Uncastillo, atacar y refrescar la zona quemada". "Justo antes de entrar al pueblo, giró el aire y se fue por un lateral. Eso nos favoreció bastante", explica acerca de la noche del 16 de julio de 2026.

La dificultad en el fuego de las Cinco Villas fue que "había muchos kilómetros de frente", afirma el bombero. Calcula que eran al menos 20 o 30, lo que considera una "barbaridad, y explica que es fundamental la labor de los medios aéreos y los cortafuegos, que son los que de verdad logran frenar las llamas en estas situaciones.

Alfonso explica que, como bombero del parque de Caspe y brigada terrestre, su principal función ha sido "intentar que el fuego no vaya a los pueblos, a las granjas", y sostiene: "La impotencia de no apagar el fuego es mucha".

Es un sentimiento que se repite en este verano en llamas que no da respiro a Aragón. "No preveíamos que fuera así -admite Alfonso-. Siempre hay algunos que son chungos, otros que pasan más tranquilos". El bombero recuerda que "el año pasado no hubo casi nada en Aragón y este han cambiado las tornas".

"Esto no tendría que pasar. Si el monte estuviera limpio... muchas veces eso podría ayudar a extinguirlos más rápido”, apunta. Para este bombero hay acciones clave como hacer más cortafuegos, que hubiera mucho más ganado de que hay" o que se realizaran más tareas de limpieza, mismas claves a las que apuntan lugareños de Alcorisa y Gregorio Adelle, natural de La Cañada de Verich, pueblo vecino de La Cerollera.

Gregorio Adelle, este viernes en su pueblo natal, La Cañada de Verich. / Pablo Ibáñez

"Aquí el monte está que da pena, está dejado", lamenta Gregorio. Durante 30 años fue cartero en el pueblo y percibe que la masa forestal presenta peores condiciones que tiempo atrás. Asegura que los pinares están fatal, y que aunque se repasan los cortafuegos, está "tan seco" que "es una pena". "Antes hacíamos fuego en todos los sitios y no pasaba nada", recuerda.

Este escenario hace que cuándo él va a por setas con otros compañeros sietna aglo de "miedo". "Han caído los pinos, ha caído todo, y no te dejan tocar nada", expone. También ha cambiado la forma de combatir el fuego, para él mucho más rápida y eficaz ahora. Gregorio cuenta que los medios "actúan rápido" y son muchos, y lo pone en valor y agradece. El ejemplo, el incendio de La Cerollera, destado a apenas cinco kilómetros de su pueblo y estabilizado tan solo dos días después.

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Para Alfonso y sus compañeros de oficio está siendo un verano sufrido, de invertir horas. Son las 14.00 horas de un 23 de julio. Él suministra agua en La Cerollera, donde han ardido 82 hectáreas. A unos kilómetros, un fuego se reaviva en Ejulve, también Teruel. Es un verano en llamas.