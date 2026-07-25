Siniestralidad vial
Dos heridos tras chocar un camión y un turismo en la A-23
Dos personas han resultado heridas este sábado en un accidente de tráfico registrado en la autovía A-23, entre los municipios zaragozanos de Villarreal de Huerva y Romanos.
El siniestro se ha producido por una colisión por alcance entre un camión y un turismo. Como consecuencia del impacto, los dos ocupantes del coche han quedado atrapados en el interior del vehículo y han tenido que ser rescatados por efectivos de los Bomberos de la Diputación de Zaragoza.
Los servicios de emergencia han recibido el aviso alrededor de las 8.00 horas. Una vez liberados, los dos heridos han sido atendidos y trasladados a un centro hospitalario.
En el operativo también han participado los Bomberos de Calamocha, personal sanitario del 061 y agentes de la Guardia Civil.
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