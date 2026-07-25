Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio en TeruelVivienda ZaragozaMuerto en ZaragozaReal ZaragozaParque de Atracciones ZaragozaComercio Zaragoza
instagramlinkedin

Siniestralidad vial

Dos heridos tras chocar un camión y un turismo en la A-23

Los bomberos enfrían el vehículo accidentado.

Los bomberos enfrían el vehículo accidentado. / DPZ

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

Dos personas han resultado heridas este sábado en un accidente de tráfico registrado en la autovía A-23, entre los municipios zaragozanos de Villarreal de Huerva y Romanos.

El siniestro se ha producido por una colisión por alcance entre un camión y un turismo. Como consecuencia del impacto, los dos ocupantes del coche han quedado atrapados en el interior del vehículo y han tenido que ser rescatados por efectivos de los Bomberos de la Diputación de Zaragoza.

Los servicios de emergencia han recibido el aviso alrededor de las 8.00 horas. Una vez liberados, los dos heridos han sido atendidos y trasladados a un centro hospitalario.

Noticias relacionadas

En el operativo también han participado los Bomberos de Calamocha, personal sanitario del 061 y agentes de la Guardia Civil.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents