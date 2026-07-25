Tres ciclistas implicados en una colisión cuando circulaban en pelotón en Jaca

Un ciclista de 65 años ha resultado herido grave este sábado tras verse implicado en una colisión entre tres bicicletas en la carretera A-176, dentro del término municipal de Puente la Reina de Jaca.

El siniestro se produjo alrededor de las 11.00 horas, a la altura del punto kilométrico 7,500, cuando una bicicleta de carretera alcanzó a otras dos que circulaban delante, en sentido descendente. Los tres afectados formaban parte de un pelotón compuesto por varios ciclistas.

Como consecuencia del accidente, un hombre de 65 años sufrió heridas graves, mientras que otro ciclista de 67 años resultó herido leve. Un tercer participante, de 53 años, salió ileso.

Los dos heridos fueron trasladados en ambulancia al Hospital de Jaca. El ciclista herido grave y el hombre que resultó ileso son vecinos de la provincia de Guipúzcoa, mientras que el herido leve reside en Zaragoza.

Hasta el lugar se desplazaron una patrulla del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Jaca, el Equipo de Investigación de Siniestros Viales del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Huesca y dos ambulancias del servicio de emergencias 061.

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El Equipo de Investigación de Siniestros Viales, con base en Huesca, se ha hecho cargo de las diligencias para determinar las causas exactas del accidente.