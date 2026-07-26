Los evacuados de Cuevas de Cañart por el incendio de Ejulve ya están en casa: "No pensábamos que el fuego iba a llegar tan cerca del pueblo, es desolador"

Sus calles, sus campos, sus gentes, con ella de nuevo. Maribel Albalate es vecina de Cuevas de Cañart, un pequeño municipio del Maestrazgo (Teruel), y este domingo ha vuelto a su pueblo después de dos días evacuada por un incendio declarado en Ejulve que ha quemado unas 3.000 hectáreas. Cuenta que está "bien", pero el paraje le impresiona. "Cuando ves lo quemado, es una pena... y eso que solo hemos visto un trocico pequeño", comparte por teléfono momentos después de haber llegado a casa.

Al llegar a Cuevas de Cañart, Maribel y su familia han acudido a uno de sus huertos, el más cercano a casa. Está intacto, sin daños, y también se mantienen en buen estado las plantas de su balcón. "En el pueblo aún se nota un poco el olorcico a humo, y se ven cenicillas blancas", dice. Desconoce cómo estará el resto del monte, pues aunque el incendio se ha dado por estabilizado y los evacuados han podido volver a casa, el Gobierno de Aragón ha solicitado a la población que evite circular por caminos y pistas forestales dentro del perímetro del incendio para evitar accidentes con los camiones y la maquinaria pesada que continúa trabajando.

"Es que solo hemos visto un poquico y hemos dicho... uf, es solo un trocico muy pequeño para todo lo que se ha debido quemar", expone. Ella no imaginaba encontrarse con ese paraje. "Es que no pensábamos que el fuego iba a llegar tan abajo, cerca del pueblo, ni mucho menos. Nos iban informando los chicos que se quedaron, pero no te terminas de orientar... Esto es muy serio, un poco desolador", expresa. Esta mañana, Maribel no ha tenido cuerpo para hacer fotos, apunta que "tal vez por la tarde, más descansados".

Maribel y otros tantos vecinos de Cuevas de Cañart, Dos Torres de Mercader, Ladruñán, El Higueral y La Algecira fueron evacuados el viernes a Alcorisa. A ella la realojaron en el albergue, donde explica que ha estado "muy bien, cómoda2. "Ha sido maravilloso. Lavabos grandes, un buen servicio, y la comida... ¡si es que nadie en su casa come la cantidad que nos han puesto ahí! Anoche nos pusieron un cenote enorme, muy bien todo", celebra.

La lugareña agradece con profundidad la buena acogida, auqnue reconoce que estos dáis pensaba en "cómo estará la casa". "Sabíamos que el fuego no había llegado al pueblo, pero es que piensas en que te has ido y no has cogido ni una triste fotografía, nada, por si pasa algo... Es que no nos llevamos nada, no nos dio tiempo, fue coger la medicación, la ropa y arreando", recuerda. La suerte está en que no ha habido que lamentar daños humanos ni animales ni materiales. "El pueblo está bien", confirma Maribel.

La vecina recuerda el fuego de julio de 2009, que arrasó cerca de 7.000 hectáreas y que ella vivió de forma "muy diferente". "Entonces tenía un crío pequeño, a mis padres mayores, y como era verano había bastante gente en el pueblo", describe. También fue distinta la forma de actuar. Maribel explica que "todos los hombres que pudieron se marcharon al campo y no se sabía nada de ellos durante días, hasta que volvían a por comida". "Nos quedamos en Cuevas cuatro mujeres y el de la guitarra. Casi les obligaban a ir, y ahora los mandan de vuelta a casa para que ya actúen los profesionales", celebra. También para los operativos tiene palabras de agradecimiento.

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Este domingo sopla viento en Cuevas de Cañart y a los vecinos se les revuelve el cuerpo. "Estamos diciendo, me caguen el airecico... que los troncos aún están un poco encendidos, a ver si nos vamos a tener que volver a marchar", expresa Maribel. Por ahora continúane en el pueblo, el incendio ha frenado su avance y ha pasado a situación operativa 0 y nivel de protección civil 0.