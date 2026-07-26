Muere un guipuzcoano de 63 años en la senda de Los Cazadores de Ordesa

Otro muerto en el Pirineo, el segundo en las últimas 24 horas. Un guipuzcoano de 63 años ha muerto este domingo tras sufrir un accidente cuando realizaba una ruta en la senda de Los Cazadores eb el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Desde una cota más alta se han caído una serie de piedras, impactando una de ellas en uno de ellos, produciendo que este se precipitara por una ladera de gran pendiente. Tras sobrevolar la zona y localizar al senderista, este presentaba signos no compatibles con la vida, por lo que ha sido evacuado y trasladado en la aeronave hasta la helisuperficie de Boltaña, donde le esperaban los servicios funerarios para ser llevado al Hospital Provincial de la localidad de Huesca.

Este jueves, 23 de julio, los especialistas del Greim efectuaron cuatro rescates. A las 09.30 horas, se recibió aviso en el que se comunicaba que una senderista, mientras realizaba la actividad en las inmediaciones del Refugio de Respomuso (Sallent de Gállego), se había lesionado el tobillo. Tras sobrevolar la zona y localizar a la senderista, fue evacuada y trasladada en la aeronave hasta la helisuperficie de Panticosa, donde le esperaba una ambulancia para ser llevada al hospital de la localidad de Jaca. Se trata de una mujer de 55 años y vecina de la provincia de Barcelona.

A las 14.00 horas, se recibió aviso en el que se comunicaba que un senderista, mientras realizaba la actividad en las inmediaciones del Pico Garmo Negro (Panticosa), había sufrido un esguince. Se trata de un hombre de 49 años y vecino de la provincia de Guipuzcoa. A las 16.04 horas, se recibió aviso en el que se comunicaba que un grupo de trece senderistas, mientras realizaban la actividad en las inmediaciones del Pico Collarada (T.M. Canfranc), se encontraban enriscado, no pudiendo continuar la actividad. Se trata de trece personas entre 17 y 22 años. A las 15.15 horas, se recibió aviso en el que se comunicaba que una senderista, mientras realizaba la actividad en las inmediaciones del refugio de Cap de Llauset (Benasque), tras una caída, había sufrido una fractura de húmero. Se trata de una mujer de 65 años y vecina de Huesca.

Viernes 24 de julio

A las 12.50 horas, se recibió aviso en el que se comunicaba que una montañera, mientras realizaba la actividad en el collado de Literola (Benasque), progresando en terreno abrupto, tras una caída, había sufrido una fractura del pie, así como heridas abiertas en extremidades y ceja. Se trata de una mujer de 44 años y nacionalidad francesa. A las 13.20 horas, se recibió aviso en el que se comunicaba que una senderista, mientras realizaba la actividad en la senda Canal del CInca (Bielsa), tras un golpe de calor, no puede continuar con la actividad. Se trata de una mujer de 48 años y vecina de Palma de Mallorca.

A las 18.10 horas, se recibió aviso en el que se comunicaba que un senderista, mientras realizaba la actividad en la senda Barranco de Llosas (Benasque), tras un tropiezo, sufrió una herida abierta en la rodilla. Se trata de un hombre de 18 años y vecino de Terrasa (Barcelona).

Sábado 25 de julio

A las 09.00 horas, se recibió aviso en el que se comunicaba que una senderista, mientras realizaba la actividad en las inmediaciones del refugio de Respomuso (Sallent de Gállego), tras un tropiezo, sufrió un esguince de tobillo. Se trata de una mujer de 66 años y vecina de Baracaldo (Vizcaya). A las 09.00 horas, se recibió aviso, en el que se comunicaba que dos montañeros, mientras realizaban la actividad en el GR11 y cerca del refugio de Bachimaña (Panticosa), debido a deshidratación, sufrían náuseas y desvanecimiento, no pudiendo continuar la marcha. Se trata de dos personas de 25 y 27 años y vecinos de Castellón y Murcia, respectivamente.

A las 13.00 horas, se recibió aviso en el que se comunicaba que un ciclista de montaña, mientras realizaba la actividad en la senda de descenso de BTT (Bisaurri), tras una caída e impacto contra un árbol, se fracturó el hombro. Se trata de un hombre de 40 años y vecino de Valencia. A las 15,00 horas, se recibió aviso en el que se comunicaba que un senderista, mientras realizaba la actividad en las inmediaciones del Pico Portalet (Sallent de Gállego), se encontraba acorralado por perros pastores, no pudiendo continuar con la actividad. Se trata de un hombre de 39 años y vecino de Lérida.

A las 17.20 horas, se recibió aviso en el que se comunicaba que un senderista, mientras realizaba la actividad en la ruta Coda Sartén (Boltaña), al encontrarse agotado y deshidratado, no podía continuar con la actividad. Se trata de un hombre de 71 años y vecino de Zaragoza. A las 18.00 horas, se recibió aviso en el que se comunicaba que un barranquista, mientras realizaba la actividad en el barranco Sorrosal (Broto), se había fracturado una vértebra. Se trata de un hombre de 33 años y vecino de Pamplona (Navarra).

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A las 19.15 horas, se recibió aviso, en el que se comunicaba que dos montañeros, mientras realizaban la actividad en el Portillón Superior ruta ascensión al Pico Aneto (Benasque), uno de ellos, tras una caída, sufrió esguince en la rodilla. Se activó GREIM de Benasque, Unidad Aérea de Benasque y médico del 061. Se trata de dos varones de 26 años y vecinos de la provincia de Barcelona. A las 22.30 horas, se recibió aviso, en el que se comunicaba que tres senderistas, mientras realizaban la actividad en la ruta circular de senderismo entre el valle de Literola y Remuñe (Benasque), llevaban un retraso en la ruta de 8 horas, sin haber llegado. Tras localizar a los montañeros, fueron evacuados y trasladados hasta su vehículo particular. Se trata de tres varones de 59, 60 y 71 años y vecinos de la provincia de Valencia.