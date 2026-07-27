Balance del dispositivo de la Guardia Civil en el Monegros Desert Festival: más de 7.500 auxilios y descenso de incidencias

Entre los días 25 y 26 de julio se ha llevado a cabo por la Guardia Civil un amplio dispositivo de seguridad ciudadana y vial con motivo de la celebración de la edición 32 aniversario de la Monegros Desert Festival, que acogió unas 60.000 personas, de entre las cuales, acudieron unas 25.000 personas en 460 autobuses y se llevaron a cabo diferentes actuaciones.

Agentes de la Guardia Civil de diferentes especialidades fueron desplegados en la zona de celebración del festival desde primera hora del día 25 hasta las 20,30 horas del día 26, participando diversas unidades de esta Comandancia de Huesca, con apoyo de efectivos de la Zona de Aragón, USECIC de Huesca, Zaragoza y Navarra, Agrupación Rural de Seguridad (ARS) de Zaragoza, Sector de Zaragoza y los subsectores de Zaragoza, Madrid, Guadalajara y La Rioja, Equipo PEGASO, Servicio Cinológico Central, Servicio de Telecomunicaciones y Grupo de Caballería ubicado en Madrid.

En el operativo se han contabilizado más de 7.563 auxilios informativos, así como también se han desarrollado actuaciones policiales de diversa índole que han arrojado el siguiente balance:

3.677 test de control de alcoholemia y 165 de control de consumo por los conductores de sustancias estupefacientes, con el resultado de 40 positivos por alcohol y 66 por drogas.

Se identificaron 5.550 personas con arreglo a la Ley 4/2015 de Protección de la Seguridad ciudadana, cursando un total de 610 denuncias a diferentes normativas, siendo 582 a la Ley 4/2015 por tenencia y consumo de sustancias estupefacientes.

Número de denuncias a otras Leyes o Reglamentos: 14 ordenanza municipal por venta ambulante sin autorización,13 venta alcohol y venta alimentos careciendo de los requisitos legales.

5 denuncias a la Ley 4/2015 por portar armas.

3 personas han sido detenidas por delitos contra la salud pública por tráfico de estupefacientes, 1 por desobediencia grave y por delito contra la seguridad vial. Asimismo, 1 persona fue investigada por un delito contra la salud pública y 1 investigado por delito contra la seguridad vial.

Recuperación de 89 terminales móviles que habían sido sustraídos durante el evento, dentro del recinto, con detenidos en este ámbito.

Debe destacarse el acusado descenso de incidencias en las denuncias que han sido atendidas en dependencias de la Guardia Civil en el recinto por sustracción de telefonía móvil. Igualmente, ha sido significativo el descenso de los positivos en alcohol o drogas.

Noticias relacionadas

El dispositivo de la Guardia Civil se ha coordinado con de la Policía Local de Fraga, Bomberos de la Diputación Provincial de Huesca, Protección Civil del Bajo Cinca, personal encargado de la seguridad de la organización. Las diligencias, detenidos, sustancias estupefacientes y los demás efectos intervenidos, serán puestos a disposición del Titular del Tribunal de Instancia de Guardia de Fraga y Subdelegación de Gobierno en Huesca.