Una falsa oferta de trabajo para dar “likes” acaba en una estafa de más de 2.000 euros

La Guardia Civil ha esclarecido un caso de la conocida como “estafa de los likes”, un fraude que utiliza falsas ofertas de empleo en redes sociales y aplicaciones de mensajería para ganarse la confianza de las víctimas y conseguir que transfieran dinero bajo la apariencia de inversiones rentables.

La víctima, residente en Zaragoza, recibió a través de una aplicación de mensajería instantánea una propuesta de trabajo compatible con el teletrabajo. La supuesta actividad consistía en realizar tareas sencillas en redes sociales, como marcar publicaciones con un “me gusta”, a cambio de pequeñas remuneraciones.

Tras aceptar la oferta, fue incluida en un grupo de mensajería con numerosos participantes y se le asignó una persona que actuaba como asesora. En el grupo se difundían mensajes de usuarios que aseguraban haber obtenido beneficios, una estrategia destinada a transmitir confianza y dar apariencia de legitimidad al negocio.

Durante los primeros días, la víctima recibió pequeñas cantidades de dinero por completar las tareas. Más adelante, los responsables introdujeron operaciones que exigían realizar ingresos en una supuesta plataforma de inversión, con la promesa de recuperar el capital junto con las ganancias.

Después de varias transacciones en las que la víctima recuperó inicialmente el dinero aportado, los estafadores aumentaron progresivamente las cantidades solicitadas. Finalmente, le comunicaron que había cometido un supuesto error y que debía efectuar un nuevo pago para desbloquear el dinero y los beneficios acumulados. En total, transfirió más de 2.000 euros.

La denuncia fue presentada a través de la Sede Electrónica de la Guardia Civil y tramitada por la Oficina Nacional de Recepción Electrónica de Denuncias, ON-RED. El Equipo @ de la Cibercomandancia analizó las conversaciones, la documentación aportada y la trazabilidad de los movimientos económicos.

La investigación permitió reconstruir el funcionamiento del fraude e identificar a una persona presuntamente responsable, asentada en Tarragona. Las diligencias fueron remitidas a la autoridad judicial de esa provincia.

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La Guardia Civil recomienda desconfiar de las ofertas de trabajo inesperadas que prometen grandes beneficios por tareas fáciles, no enviar dinero a desconocidos para invertir o desbloquear pagos y conservar toda la información disponible sobre las operaciones, como cuentas de destino, teléfonos asociados a Bizum, nombres de usuario y grupos de mensajería.