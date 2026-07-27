Vecinos de Mas de las Matas amanecen con macetas de marihuana en la puerta de casa

Este pasado jueves, los vecinos de Mas de las Matas se acostaron más preocupados que en días anteriores, pues esa noche, la del día 23 de julio, durmieron flanqueados por dos incendios. Al fuego de Ejulve, en la vecina comarca de Andorra-Sierra de Arcos, se sumó esa misma tarde otro frente en su misma Comarca, en el Bajo Aragón, entre los municipios de La Cerollera y La Cañada de Verich. Pero, a la hora de despertar en Mas de las Matas, algunos de sus vecinos se llevaron una sorpresa que, en principio, nada tenía que ver con el fuego. Porque en las puertas de sus viviendas encontraron varias macetas... ¡de marihuana!

Es una situación de lo más rocambolesca, la cual pronto se conoció entre los vecinos de este pueblo turolense, enclavado en una zona en la que la Guardia Civil acostumbra cada cierto tiempo a llevar a cabo operaciones contra grandes plantaciones de marihuana, sobre todo, en el entorno del embalse de Santolea, escenario de una reyerta mortal en el mes de julio de 2023 a cuenta de la droga. Ahí, en sus frondosas orillas, grandes bandas de Europa del Este han encontrado un buen lugar para cultivar esta sustancia, tal y como sucede en otros grandes embalses de la comunidad, entre ellos, el de Mequinenza.

En Mas de las Matas, de hecho, sus vecinos ya han comenzado a discurrir. Parece que pocos piensas que pueda tratarse de una gamberrada. Y el fuego les orienta una respuesta. Que esas plantas fueran a arder, bien amenazadas en el frente de Ejulve, bien amenazadas en el frente de La Cerollera, por lo que sus hortelanos decidieran arrancarlas. De hecho, la combustión de la marihuana es aparatosa en el sentido de que es imposible que pase desapercibida su quema. Y, por tanto, las autoridades se habrían percatado de ello.

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En cualquier caso son meras conjeturas vecinales ante un hallazgo que jamás habrían imaginado. Porque en la puerta de casa uno puede encontrarse la prensa, unos tomates que ha dejado el vecino aprovechando la temporada de verano o un gato que solo quiere descansar a la sombra. Pero no marihuana. Por eso la forma de proceder de estos masinos -gentilicio de Mas de las Matas- fue avisar a la Guardia Civil, que cuenta con un puesto en la calle San José (36). Los agentes requisaron las plantas. Y no fueron pocas, fueron "unas cuantas" según reconoció a este diario un vecino. En las manos de la Benemérita está descubrir ahora de dónde provienen esas macetas.