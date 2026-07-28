La Guardia Civil desmantela grupo criminal que estafó a una mujer con falsas tarjetas y criptomonedas

La Guardia Civil ha investigado a seis vecinos de Monzón (Huesca) tras la presunta estafa sufrida por una mujer en Sevilla, que habría sido engañada para transferirles dinero a cambio de adquirir falsas tarjetas a un precio inferior al de mercado.

En un comunicado, la Guardia Civil ha informado de que la presunta estafa se inició cuando la víctima fue incorporada a varios grupos de una aplicación de mensajería instantánea con un elevado número de usuarios, en los que circulaban mensajes sobre la compra de tarjetas a precios reducidos y testimonios de otros supuestos usuarios que decían haber obtenido importantes descuentos, lo que generaba una falsa apariencia de legitimidad.

Tras contactar con uno de los administradores del grupo, este le ofreció adquirir tarjetas con importantes descuentos y, después, le explicó un supuesto método para fabricarlas ella misma, para lo cual debía realizar operaciones con criptomonedas, asegurándole que el importe enviado se reembolsaría automáticamente al finalizar el proceso.

Convencida de la veracidad del sistema, la víctima realizó varias transferencias bancarias y envíos de criptoactivos siguiendo las instrucciones recibidas, pero los reembolsos prometidos nunca llegaron, la información sobre el supuesto método dejó de recibirse y, al reclamar explicaciones, la comunicación con los autores se cortó por completo.

Fue entonces cuando comprendió que había sido víctima de una estafa, lo que denunció ante el Equipo @ de la Cibercomandancia, que inició las diligencias, realizando un análisis forense de las comunicaciones mantenidas entre la víctima y el presunto autor, así como de la documentación aportada sobre las operaciones económicas realizadas.

Las pesquisas se centraron en el seguimiento del dinero, tanto de las transferencias bancarias como de las transacciones en criptoactivos, y se analizó la cadena de bloques (blockchain), de modo que reconstruyeron el recorrido de las criptomonedas desde las direcciones de origen hasta las distintas billeteras virtuales empleadas por los autores.

El estudio de las transacciones reveló movimientos de fraccionamiento de fondos, transferencias sucesivas entre múltiples direcciones y su posterior conversión a moneda fiduciaria a través de proveedores de servicios de activos virtuales: técnicas habituales para dificultar la identificación de los responsables y ocultar el origen ilícito de las ganancias.

De forma paralela, se practicaron requerimientos de información a entidades bancarias y proveedores de servicios de criptoactivos, lo que permitió correlacionar las identidades digitales utilizadas en los hechos con las personas físicas investigadas.

Como resultado de la investigación, se esclareció un delito de estafa, varios delitos de blanqueo de capitales y otro de pertenencia a grupo criminal donde cada miembro tenía roles diferenciados en la elaboración de la estafa.

Se identificó a los seis presuntos autores de edades comprendidas entre los 18 y los 59 años, entre los que se encontraba en líder del grupo criminal y sus principales lugartenientes, todos ellos investigados por la CiberComandancia con el apoyo del Equipo @ de Huesca.

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Las diligencias, junto con los seis investigados, fueron remitidas a la autoridad judicial de Monzón (Huesca).