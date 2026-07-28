La Guardia Civil de Teruel esclarece la muerte de varios gatos por disparos en La Puebla de Valverde

El SEPRONA de la Guardia Civil de Mora de Rubielos ha investigado a una persona como presunta autora de un delito de maltrato animal, tras esclarecer la muerte de varios gatos abatidos con un rifle en La Puebla de Valverde, municipio de la provincia de Teruel.

La investigación, iniciada el pasado mes de octubre, se ha prolongado durante nueve meses debido a su elevada complejidad, puesto que la ausencia de testigos directos y la escasez de pruebas, obligaron a los agentes a reconstruir los hechos mediante un exhaustivo trabajo de investigación basado en la inspección ocular y el análisis científico, han indicado desde el Instituto Armado.

La inspección ocular permitió localizar y preservar diversos vestigios balísticos que fueron remitidos al Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, donde se realizaron los correspondientes estudios periciales que permitieron determinar la correspondencia entre los indicios balísticos y el rifle propiedad del investigado.

La coordinación entre los investigadores del SEPRONA y el Servicio de Criminalística ha resultado determinante para esclarecer los hechos y poner al responsable a disposición de la autoridad judicial.

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Tanto las diligencias instruidas como la persona investigada fueron puestas a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Teruel Plaza 3.