Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Bulos de NolascoGigafactoría SaguntoRubén Díez Real ZaragozaObras CosoParque de AtraccionesAragonés en La Velada de Ibai
instagramlinkedin

Sucesos

La Guardia Civil de Teruel esclarece la muerte de varios gatos por disparos en La Puebla de Valverde

La Guardia Civil de Teruel esclarece la muerte de varios gatos disparos Puebla Valverde.

La Guardia Civil de Teruel esclarece la muerte de varios gatos disparos Puebla Valverde. / Guardia Civil

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

El SEPRONA de la Guardia Civil de Mora de Rubielos ha investigado a una persona como presunta autora de un delito de maltrato animal, tras esclarecer la muerte de varios gatos abatidos con un rifle en La Puebla de Valverde, municipio de la provincia de Teruel.

La investigación, iniciada el pasado mes de octubre, se ha prolongado durante nueve meses debido a su elevada complejidad, puesto que la ausencia de testigos directos y la escasez de pruebas, obligaron a los agentes a reconstruir los hechos mediante un exhaustivo trabajo de investigación basado en la inspección ocular y el análisis científico, han indicado desde el Instituto Armado.

La inspección ocular permitió localizar y preservar diversos vestigios balísticos que fueron remitidos al Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, donde se realizaron los correspondientes estudios periciales que permitieron determinar la correspondencia entre los indicios balísticos y el rifle propiedad del investigado.

La coordinación entre los investigadores del SEPRONA y el Servicio de Criminalística ha resultado determinante para esclarecer los hechos y poner al responsable a disposición de la autoridad judicial.

Noticias relacionadas

Tanto las diligencias instruidas como la persona investigada fueron puestas a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Teruel Plaza 3.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Muere electrocutado un joven vecino de Zuera en la estación de tren
  2. José Javier Salvador, el hombre que mató a su mujer en La Puebla de Híjar y a su abogada
  3. Hallan a una persona muerta tras incendiarse su domicilio en Zaragoza
  4. Arden dos contenedores y dos vehículos en el centro de Zaragoza provocando una intensa humareda
  5. Vecinos de Mas de las Matas amanecen con macetas de marihuana en la puerta de casa
  6. Muere un guipuzcoano de 63 años en la senda de Los Cazadores de Ordesa
  7. Muere un joven motorista tras salirse de la vía en El Frasno (Zaragoza)
  8. La Guardia Civil detiene en Zaragoza a dos personas que robaban medicamentos para venderlos de forma ilegal

La Guardia Civil de Teruel esclarece la muerte de varios gatos por disparos en La Puebla de Valverde

La Guardia Civil de Teruel esclarece la muerte de varios gatos por disparos en La Puebla de Valverde

La Guardia Civil desmantela grupo criminal que estafó a una mujer con falsas tarjetas y criptomonedas

La Guardia Civil desmantela grupo criminal que estafó a una mujer con falsas tarjetas y criptomonedas

Balance del dispositivo de la Guardia Civil en el Monegros Desert Festival: más de 7.500 auxilios y descenso de incidencias

Balance del dispositivo de la Guardia Civil en el Monegros Desert Festival: más de 7.500 auxilios y descenso de incidencias

Condenado a 9 años de prisión un hombre por dejar tetrapléjica a su esposa tras golpearla

Condenado a 9 años de prisión un hombre por dejar tetrapléjica a su esposa tras golpearla

Una falsa oferta de trabajo para dar “likes” acaba en una estafa de más de 2.000 euros

Una falsa oferta de trabajo para dar “likes” acaba en una estafa de más de 2.000 euros

Vecinos de Mas de las Matas amanecen con macetas de marihuana en la puerta de casa

Vecinos de Mas de las Matas amanecen con macetas de marihuana en la puerta de casa

Los evacuados de Cuevas de Cañart ya están en casa: "No pensábamos que el fuego iba a llegar tan cerca del pueblo, es desolador"

Los evacuados de Cuevas de Cañart ya están en casa: "No pensábamos que el fuego iba a llegar tan cerca del pueblo, es desolador"

Muere un guipuzcoano de 63 años en la senda de Los Cazadores de Ordesa

Tracking Pixel Contents