Una 'encerrona' tras una cita falsa en Zaragoza: detenidas dos jóvenes por agredir a un chico para robarle la cartera

Una patrulla de esta Policía Local procedió en la noche de ayer a la detención de N. M. J. y S. K. J de 20 y 19 años, como presuntas autoras de un delito de robo con violencia e intimidación en grado de tentativa. Los hechos tuvieron lugar alrededor de las 23:30 horas del día de ayer, cuando la víctima, un varón joven, acudió a un encuentro previamente concertado a través de una conocida red social con una de las implicadas, quien acudió acompañada por una segunda chica. Fue en el cruce de las calles María Echarri y María de Maeztu.

Mientras los tres caminaban por la zona, las jóvenes comenzaron a interesarse de forma insistente por la cantidad de dinero en efectivo que el chico llevaba consigo. Tras confirmarlo, ambas arremetieron contra él, agrediéndole físicamente para arrebatarle a la fuerza la cartera donde guardaba el dinero.

La agresión fue presenciada por varios vecinos de la zona que, al percatarse de lo que estaba sucediendo, intervinieron de inmediato en auxilio de la víctima. Gracias a su rápida actuación, los ciudadanos lograron retener a ambas agresoras en el lugar de los hechos hasta la llegada de las patrullas policiales, solicitadas a través del servicio de emergencias.

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A la llegada de la dotación policial, los agentes procedieron a la identificación y posterior detención de las dos implicadas, quienes han sido puestas a disposición judicial. La víctima, por su parte, fue atendida de lesiones leves ocasionadas durante el forcejeo, así como uno de los vecinos que le auxilia. Desde las fuerzas de seguridad se ha querido destacar y agradecer expresamente la colaboración ciudadana, fundamental para evitar que el robo se consumara y para lograr la rápida detención de las presuntas autoras.