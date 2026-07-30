Solo 9 agentes se presentan a las 8 plazas de la unidad Viogén de la Policía Local de Zaragoza

La Unidad Égida, la nueva sección Viogén de la Policía Local de Zaragoza, tiene solo nueve candidatos para las ocho plazas que había ofertado el Ayuntamiento de Zaragoza. Desde la representación sindical han subrayado que se trata de "un fracaso" del modelo implantado por el consistorio zaragozano mientras que en el ayuntamiento reprochan a los sindicatos que solo quieren "un plus mayor" para formar parte de la Unidad Égida. Ha sido un malestar que siete sindicalistas han querido expresar durante la visita de la alcaldesa, Natalia Chueca, a la calle Utrillas con motivo de su reforma integral.

Sobre las negociaciones para aumentar ese plus de los agentes que forman parte de la Unidad Égida, la alcaldesa, Natalia Chueca, ha dicho que ya están cerradas y ha lamentado que “los sindicatos quieran un plus mayor”. “Nosotros hemos visto lo que se hace en otras ciudades y en muchos sitios ni siquiera hay un plus. Aquí decidimos que sí y estamos por encima del doble de lo que marcaban sentencias previas”, ha declarado la regidora en una intervención ante los medios interrumpida por una protesta sindical precisamente por este asunto.

“Los sindicatos –ha dicho entre el sonido de los pitos- lo único que están pensando es en cobrar más sin pensar en las mujeres víctimas de violencia de género”, ha zanjado Chueca.

En el caso de la representación sindical han recordado que advirtieron de todo ello durante las reuniones mantenidas con el Gobierno municipal. "Si una unidad que el Gobierno considera estratégica solo despierta el interés de nueve agentes, el problema no está en la plantilla de la Policía Local, está en unas condiciones de trabajo que el propio Gobierno diseñó sin escuchar a quienes llevamos meses advirtiendo de sus consecuencias", han criticado desde la representación sindical.

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Por su parte, el delegado del Gobierno de España en Aragón, Fernando Beltrán, ha asegurado que el "Gobierno de España ni entra ni sale en las condiciones laborales" de los agentes de la Policía Local que tengan acceso al sistema Viogén. "La responsable de la Policía Local de Zaragoza, esto es, la alcaldesa, es la que debe negociar las condiciones", ha considerado Beltrán, que ha recordado que hay ciudades en las que se ha implementado el convenio Viogén a través de mejores retribuciones salariales y, en otros casos, sin estas retribuciones adicionales. "El convenio Viogén en sí no contempla las condiciones laborales de los policías locales asignados", ha incidido Beltrán.