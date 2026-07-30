Casi dos semanas luchando contra el fuego en Plan: "Estamos entrando en las zonas más innaccesibles del incendio"

Son casi dos semanas de incendio en Plan, en el corazón del Pirineo oscense. La superficie afectada, unas 80 hectáreas, no ha variado en los últimos días gracias al esfuerzo del operativo de extinción, cuyos efectivos se están remangando de lo lindo al tratarse de una zona con una compleja orografía, lo que está dilatando su estabilización y control. Dos semanas después, quienes están trabajando sobre el terreno insisten en que hay que guardar "mucha cautela", aunque los avances son significativos: el perímetro se va cerrando y los bomberos van accediendo a zonas en las que antes resultaba imposible adentrarse.

Es el balance que hace su Director Técnico de Extinción, Francho Aso, quien explica a este diario que el operativo está "avanzando a la estabilización", justo cuando se cumplen 13 días desde el inicio del incendio el pasado viernes, 17 de julio. Durante aquellos primeros días, de hecho, los bomberos no pudieron acceder por tierra hasta la zona afectada, así que el frente solo se podía atacar por aire. A partir del tercer día, los bomberos sí que ya pudieron adentrarse en el terreno, aunque para acceder a la zona lo tuvieron que hacer con medios aéreos.

"No solo vale con echar agua"

"Las maniobras están siendo exitosas, muy duras físicamente porque las pendientes son muy elevadas, y cada vez vamos cerrando más el perímetro, pero hay que guardar mucha cautela porque la meteorología en el Pirineo es muy cambiante", detalla el Director Técnico de Extinción, quien subraya que, "ante incendios diferentes" como este de Plan, "hay que plantear cosas diferentes". "No solo vale con echar agua", plantea Aso.

En estos momentos, entre 30 y 40 efectivos, además de tres aeronaves, forman parte del operativo, el cual llegó a contar con unos 70 brigadistas en los días más duros. Aso quiere destacar "el esfuerzo de todo el personal", también de los Agentes de Protección de la Naturaleza (APN), quienes han llevado a cabo un "estudio importante" de todos los accesos a la zona afectada a través de sendas. "Están marcando las líneas de entrada", concreta.

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En cualquier caso, la evolución del incendio podría haber sido muy grave por desatarse el fuego en pleno corazón del Pirineo aragonés, "una zona de alto valor ecológico" que presenta "mucha continuidad de masa forestal". "La superficie afectada es mínima en proporción con esa gran continuidad de masa forestal", asevera el responsable del operativo, quien confía en que se pueda solventar la situación a lo largo de los próximos días. "Estamos entrando a las zonas más iinaccesibles del incendio, pero no nos marcamos ningún escenario más allá de ir avanzando en una evolución favorable hacia la estabilización. Somos optimistas y trasladamos un mensaje de tranquilidad al territorio", dice.