Un conductor se da a la fuga de un control de alcohol y drogas en Zaidín

El Equipo de Investigación de Sinietros Viales (EIS) del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Huesca, con base en Fraga, junto con el Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Fraga, procedieron a la investigación de un conductor, como supuesto autor de tres delitos contra la seguridad vial, ocurridos en el término municipal de Zaidín.

En la madrugada del pasado 19 de julio, mientras componentes del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Fraga, realizaban un dispositivo preventivo de alcoholemia y drogas debidamente señalizado en la carretera A-1234 del término municipal de Zaidín, procedieron a dar el alto a un turismo, cuyo conductor, al observar la presencia policial, aceleró bruscamente su vehículo, emprendiendo la huida.

Inmediatamente, la patrulla hizo el seguimiento al citado vehículo haciendo uso de las señales acústicas y luminosas de emergencia. Durante unos cinco kilómetros, el conductor ausentado, circulaba a gran velocidad y de forma manifiestamente temeraria, obligando a varios vehículos que transitaban por el carril izquierdo sentido contrario a realizar maniobras evasivas para evitar una colisión. Seguidamente, el conductor huido, perdió el control de su vehículo, quedando detenido en medio de los dos carriles de la calzada, obstaculizando la circulación, sin iluminación y originando una situación de grave peligro para la seguridad del tráfico. A continuación, el citado conductor abandonó su turismo en la carretera, ausentándose a pie del lugar.

Patrullas del Destacamento de Tráfico de Fraga y Puesto de la Guardia Civil de Fraga, así como EIS del Subsector de Tráfico de Huesca, con base en Fraga, iniciaron las gestiones para la localización e identificación del conductor ausentado, quedando el vehículo retirado y depositado en las dependencias oficiales del Puesto de la Guardia Civil de Fraga y a disposición de la Autoridad Judicial.

En la mañana del mismo día, un hombre se personó en el acuartelamiento de la Guardia Civil de Fraga, identificándose como el conductor huido. Tras la confirmación y corroboración por parte de los agentes actuantes en los hechos acaecidos, se procedió a la investigación de esta persona, como posible autor de tres delitos contra la seguridad vial, al conducir un vehículo a motor sin haber obtenido nunca la autorización administrativa que lo habilite, circulando de forma teneraria, con manifiesto desprecio por la vida de los demás usuarios de la vía y crear un grave riesgo para la circulación, al abandonar el vehículo utilizado en mitad de la calzada, sin señalización y en una zona sin iluminación alguna.

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El EIS del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Huesca, con base en Fraga instruyó las correspondientes diligencias, que fueron entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia Plaza de Guardia de Fraga, debiendo el investigado personarse ante la Autoridad Judicial cuando sea requerido para ello.