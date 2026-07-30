Un incendio en la comarca de La Litera obliga a desalojar la pedanía de Nachá

El Gobierno de Aragón ha informado este jueves de un incendio forestal desatado en el término de Nachá, una pedanía del municipio oscense de Baélls, perteneciente a la Comarca de La Litera, la misma demarcación en la que, a finales del pasado mes de junio junio, otro incendio calcinó unas 4.500 hectáreas. En estos momentos se ha acordado la evacuación preventiva de Nachá. Por parte del Ejecutivo autonómico trabajan sobre el terreno cuatro helicópteros -uno de coordinación- dos brigadas terrestres, tres brigadas helitransportadas y dos autobombas.

El fuego se ha iniciado en torno a las 15.30 horas y el Gobierno de Aragón ha activado la Situación Operativa 1 Nivel 1.

Está siendo un verano especialmente complejo en la lucha contra el fuego que se está librando en la comunidad aragonesa, donde en las últimas semanas se vienen sucediendo incendios muy graves, como fue el caso del incendio de Orés. En pleno corazón de las Cinco Villas ardieron más de 15.000 hectáreas y fueron desalojados los municipios de Orés, Asín, Malpica de Arba, Luesia y Uncastillo, solo unos días después de que se diera por extinguido el incendio de Leciñena, el cual devoró más de 3.000 hectáreas de la Sierra de Alcubierre.

En la provincia de Teruel han coexistido en los últimos días dos incendios, el de Ejulve y el de La Cerollera, situados además en las comarcas vecinas del Bajo Aragón y Andorra-Sierra de Arcos. El frente de Ejulve se llegó a dar por estabilizado, pero se reactivó a los pocos días, justo cuando se inició el incendio de La Cerollera, el cual afectó a una superficie aproximada de 80 hectáreas mientras que en Ejulve se calcinaron en torno a 3.000 hectáreas.

A día de hoy todavía permanece activo el incendio de Plan después de que ya hayan transcurrido dos semanas desde su inicio. La compleja orografía, unida a la meteorología cambiante en el Pirineo, están dificultando las labores de extinción, aunque desde el operativo trasladan que, a lo largo de los últimos días, se está avanzando hacia su estabilización.

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(La redacción de este diario trabaja en la ampliación de la noticia).